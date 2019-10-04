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16:59 (мск), источник: РИА Новости

В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Апельсины, огурцы и гречневая крупа в России в сентябре подорожали, тогда как картофель, помидоры и свинина подешевели, говорится в сообщении Росстата.

Источник: Reuters

«Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18%, виноград — на 12%, капуста белокочанная — на 11,3%, помидоры — на 10,9%, свекла — на 10,6%, яблоки — на 9,1%. Вместе с тем, апельсины подорожали на 11,8%, огурцы — на 9,3%, чеснок — на 2,4%», — говорится в сообщении.

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Статистическое ведомство отмечает, что овощи и фрукты подешевели в большинстве российских регионов. Так, в 10 субъектах снижение цен составило 9% и более. В частности, в Саратовской области цены уменьшились на 13%, в Оренбургской области — на 12,2%, Нижегородской, Самарской и Курской областях — на 10,9−11,9%.

Кроме того, в сентябре на 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% — свинина и черный перец-горошек.

«Крупа гречневая подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед — на 0,8−1%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис шлифованный — на 0,7%», — добавляет Росстат.

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