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00:55 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал российское имущество Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/ — Речь идет, в частности, о квартирах.

Источник: РИА "Новости"

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель Baring Vostok.

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«Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег», — сообщили в фонде и отметили, что такая ситуация сложилась после проведения заказанной следствием независимой экспертизы. В фонде выразили несогласие с тем, что следствие решило «просить ареста счетов и имущества».

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в ФСБ России.

Финансовая экспертиза по делу Baring Vostok установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Под домашним арестом по делу содержатся Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль и бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.

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