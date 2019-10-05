19:42 (мск), источник: ТАСС
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию
В банке отметили, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбербанк завершил внутреннее расследование, которое связано с утечкой информации по кредитным картам клиентов. Как сообщается в
«В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из
В банке отметили, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.
В ходе расследования были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и сейчас представители правоохранительных органов проводят с ним процессуальные действия.
Глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в
Ранее Сбербанк опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.
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