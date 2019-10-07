Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)В Сети набирает популярность новый мем
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
02:09 (мск), источник: РИА Новости

Составлен рейтинг российских городов по уровню зарплаты

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники южных городов, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Источник: РИА Новости

Как считали показатели

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.

Читайте также
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Соотношение доходов и расходов

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.

Читайте также
В каких регионах зарплаты растут быстрее, чем кредиты

Как показало исследование РИА Новости, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.

В лидерах — Москва и Южно-Сахалинск

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.

Читайте также
Названа оптимальная зарплата для ипотеки

Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.

Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.

При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов — в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Лидирующие позиции северных городов

Читайте также
Названы самые востребованные в России профессии

Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

Несмотря на близкие реальные зарплаты, номинальные в них сильно отличаются. В Салехарде средние зарплаты выше, чем в Ханты-Мансийске на 22%, но разница в ценах фактически уравнивает уровень жизни в них.

Как отмечают эксперты, в целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Высокоприбыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов.

Южные города — в конце рейтинга

Читайте также
Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.

Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять — столицы северокавказских республик. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Поэтому даже невысокие цены в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.

Зарплаты в мегаполисах

Из городов-миллионников самый «зажиточный», не считая Москву, — Санкт-Петербург. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора там составляет 2,89, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, реальные зарплаты в северной столице в 1,3 раза меньше, чем в Москве.

Читайте также
Зарплаты бюджетников на уровне майских указов смогли удержать только четыре региона

Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27.

Среди отстающих крупнейших городов — Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).

При этом из рейтинга следует, что не все города-миллионники достигают высоких мест за счет высоких зарплат, в некоторых высокий реальный уровень доходов объясняется относительно низкими ценами.

К таким городам относятся Омск и Челябинск. В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17, это 35-е место в рейтинге. При этом по уровню номинальной средней зарплаты город занимает лишь 55-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 93 городов из представленных 100.

Уровень зарплат в Челябинске 49-й, а по соотношению зарплат и фиксированного набора город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских (девятый город по дешевизне товаров и услуг).

Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг — Саранск.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

«Фанимани»: Четырехдневная рабочая неделя и повышение зарплат
Во время загрузки произошла ошибка.
18 августа© Ньюстюб
 Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео)
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Путин в компании Шойгу собрал в сибирской тайге грибы
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Москву засыпало снегом (фото)
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
«Спартак» проиграл в первом матче после ухода тренера Кононова
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Муж прячет часть зарплаты уже год 519
После декрета 174
Если есть советы то я приму их с радостью 158
Интересно ваше мнение (учитель) 83
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь