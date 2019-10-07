02:09 (мск), источник: РИА Новости
Составлен рейтинг российских городов по уровню зарплаты
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы,
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.
Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.
Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).
В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.
Как показало исследование РИА Новости, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.
Близкий результат у
Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в
При этом по уровню цен Москва и
Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и
Несмотря на близкие реальные зарплаты, номинальные в них сильно отличаются. В Салехарде средние зарплаты выше, чем в
Как отмечают эксперты, в целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Высокоприбыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов.
Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.
Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять — столицы северокавказских республик. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.
Поэтому даже невысокие цены в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.
Из
Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27.
Среди отстающих крупнейших городов — Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).
При этом из рейтинга следует, что не все
К таким городам относятся Омск и Челябинск. В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17, это 35-е место в рейтинге. При этом по уровню номинальной средней зарплаты город занимает лишь 55-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 93 городов из представленных 100.
Уровень зарплат в Челябинске 49-й, а по соотношению зарплат и фиксированного набора город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских (девятый город по дешевизне товаров и услуг).
Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг — Саранск.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.