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05:53 (мск), источник: РИА Новости

В России снова начнут делать кальвадос

СТАВРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. В России планируют возобновить в 2020 году производство крепкого яблочного напитка кальвадос, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» в Ставропольском крае Наталья Алимова.

Источник: РИА Новости

По ее словам, на заводе раньше делали кальвадос, но около десяти лет назад перестали из-за ориентации на коньяк.

«По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году… В России его больше никто не производит», — сказала Алимова.

Она добавила, что приобрести оборудование для первичной переработки яблок планируется уже в этом году.

«К весне следующего года закончим монтаж и с лета начнем производство», — сказала собеседница.

Согласно технологии производства, 40-градусный кальвадос будут делать из яблок — вначале их перерабатывают в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев, описала начальник лаборатории.

На прилавках готовый кальвадос должен появиться в 2021 году.
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«Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)», — сказала Алимова.

По ее словам, на заводе планируется производить около пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.

«Прасковейское» — одно из крупнейших винодельческих предприятий Ставрополья, оно было основано в 1898 году. Сегодня это крупная международная компания с широким ассортиментом. Коньячное производство — визитная карточка предприятия.

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