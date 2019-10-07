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11:42 (мск), источник: Известия

Минобороны будет одним платежом погашать ипотеку погибших военных

Минобороны России сможет начать досрочно погашать одним платежом ипотечные кредиты погибших военнослужащих. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в октябре.

Источник: Известия

Соответствующая инициатива принадлежит членам Совета Федерации Андрею Клишасу и Людмиле Боковой, а также депутатам Госдумы во главе с Андреем Красовым, пишет 7 октября «Парламентская газета».

На реализацию проекта планируется направить средства, заложенные в федеральном бюджете на обеспечение накопительно-ипотечной системы военных.

В период с 2020 по 2022 год суммы выделенных средств составят 3,8 млрд, 4 млрд и 3,9 млрд соответственно.

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«Таким образом, средства для выплаты накоплений для жилищного обеспечения членам семей погибших военнослужащих уже предусмотрены в федеральном бюджете», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа полагают, что таким образом будет повышена эффективность расходования бюджетных денег и оперативно решен вопрос с обеспечением жильем членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, долги по ипотеке будут погашаться вне зависимости от того, на какой стадии находится оформление прав наследства и переоформление договора займа.

Сейчас Минобороны выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту.

22 апреля сообщалось, что Минобороны изменит правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета.

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