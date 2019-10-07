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09:51 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: авиакомпании просят более 30 млрд рублей для сдерживания цен на билеты

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса РФ Евгению Дитриху предложения выделить российским авиакомпаниям более 30 миллиардов рублей из бюджета, чтобы не допустить резкого подорожания билетов, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники на авиарынке.

Источник: РИА Новости

Глава АЭВТ Владимир Тасун подтвердил, что предложения направлены в кабмин, но от дальнейших комментариев воздержался. В аппарате Акимова подтвердили получение письма.

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«Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8−9 миллиардов в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 миллиарда рублей», — пишет газета.

Собеседник издания, знакомый с текстом документа, рассказал, что перевозчики просят снизить планку демпфера с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо.

По подсчетам ассоциации, которые приводятся в письме Акимову, за шесть месяцев текущего года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 миллиарда рублей против примерно 50 миллиардов рублей за весь прошлый год, пишет издание. Одна из самых затратных статей перевозчиков, составляющая порядка трети стоимости билета, — авиатопливо. По статистике АЭВТ, цены на керосин за прошлый год выросли более чем на 30%.

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В Минтрансе предложения АЭВТ поддерживают, заявили изданию в пресс-службе министерства. «Минтранс считает правильным разделить эту сумму на три года и распределить деньги среди 34 крупнейших авиакомпаний, на которые приходится более 90% перевозок. В письме АЭВТ говорится, что деньги нужно выделить в этом году и направить всем авиакомпаниям, пропорционально потребленному топливу», — рассказал источник газеты, знакомый с ходом дискуссии.

За шесть месяцев 2019 года цена авиабилетов, по подсчетам Минтранса, выросла на 7%, отмечает издание. Согласно ранее озвученному прогнозу АЭВТ, в целом за год билеты могут подорожать на 9−10%. По итогам мониторинга ФАС, за восемь месяцев рост составил около 6%, что выше инфляции.

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