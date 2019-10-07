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13:36 (мск), источник: Daily Storm

Кабмин установил предельную долю трудовых мигрантов в России на 2020 год

Постановление правительства определяет допустимую долю иностранных работников в отраслях и регионах.

Источник: РИА "Новости"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабинета министров, устанавливающее предельную долю иностранных работников в России по отраслям и регионам на 2020 год. В некоторых сферах экономической деятельности сохранена доля, установленная на 2019 год, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства.

В частности, сохранена допустимая доля иностранных рабочих в строительстве на уровне 80% от общего числа работников.
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Эта норма не будет распространяться на Бурятию, Амурскую область и Москву, а для Дагестана она составит 50%.

Также сохранена установленная на 2019 год допустимая норма в сфере пассажирского транспорта и автомобильных грузоперевозок — 26% от всех работников. В спорте доля трудовых мигрантов допускается на уровне 25%, а в сфере выращивания овощей — 50%. В документе отмечается, что в 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России.

«Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — подчеркивается в постановлении.

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Документ предписывает всем хозяйствующим субъектам до 1 января 2020 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с требованиями постановления и трудового законодательства РФ. Кроме того, министерству труда и социальной защиты поручено давать разъяснения по применению постановления.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям заявила, что нужно ввести в 2019 году квоту на иностранных работников в строительном секторе. Предполагалось, что их доля не должна превышать 80% от общего числа трудящихся в этом секторе экономики. Освободившиеся рабочие места должны занять россияне.

По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства в России занято 6,3 миллиона человек. Большая часть из них (без уточнения конкретной цифры), по словам Голиковой, — это иностранные наемные рабочие. Присутствовавший на заседании глава Минтруда Максим Топилин отметил, что ограничения количества иностранных работников в строительстве предлагается установить впервые.

Дмитрий Кузнецов

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