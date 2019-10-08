Названы вакансии в регионах России с зарплатой от 200 тыс. рублей

В перечень вошли 20 высокооплачиваемых вакансий. Это, к примеру, Chief Executive Officer (генеральный директор) на проект создания экспедиционно-курьерского бизнеса в один из крупных российских производственных холдингов в Москве. Кандидату обещают зарплату в $10 тыс. на руки (почти 650 тыс. рублей по нынешнему курсу).
От 350 тыс. рублей с вычетом налогов обещают в объявлении о вакансии второго пилота вертолета МИ-8T. Работать придется в Якутске. Среди требований к кандидату — налет не менее 500 часов.
Также на зарплату от 200 тыс. рублей до вычета налогов может претендовать кандидат на вакансию консультанта Oracle Siebel CRM в Ростове-на-Дону. На эту должность требуются лица с высшим техническим образованием и опытом работы от 1 до 3 лет.
Среди попавших в топ-20 вакансий также значатся директор IT-департамента в Москве (350 тыс. рублей), руководитель отдела цифрового маркетинга в Йошкар-Оле (200 тыс. рублей), ведущий разработчик Android в Москве (от 400 тыс. рублей), главный бухгалтер c функциями финансового директора в Санкт-Петербурге (250 тыс. рублей) и ведущий менеджер по оптовым продажам и ключевым клиентам в Екатеринбурге (от 200 тыс. рублей).
По данным HeadHunter, в октябре на российском рынке труда сложилась умеренная конкуренция — на одну вакансию претендовали пять человек. Средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям в целом достигла 45 199 рублей.
Ранее эксперты Headhunter выяснили, что большинство россиян осваивают навыки, которые не связаны с их текущей профессией. Самыми популярными способами освоения новых знаний являются чтение профессиональной литературы и онлайн-курсы.