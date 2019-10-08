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02:08 (мск), источник: Известия

Биржа зовет: «официальных безработных» может стать вдвое больше

Чиновники рассчитывают, что россияне начнут массово пользоваться услугами государственной службы занятости.

Источник: РИА "Новости"

Число безработных, зарегистрированных на бирже труда, за три года может удвоиться. Такие ожидания чиновников зафиксированы в пояснительных документах к проекту бюджета на 2019-й и плановый период 2021—2022 годов. Реального роста безработицы в правительстве не ожидают: речь об увеличении популярности государственной службы занятости. Сейчас ее услугами пользуется меньше 20% безработных, и чиновники рассчитывают увеличить эту долю до уровня выше трети.

К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. Это указано в сводной информации по госпрограмме «Содействие занятости населения», с которой ознакомились «Известия». Этот документ и другие пояснения правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.

По информации Минтруда, на 24 сентября уровень регистрируемой безработицы был на уровне 0,89%, то есть чиновники ожидают увеличения показателя более чем вдвое за три года.

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Справка «Известий»

Уровнем регистрируемой безработицы чиновники называют долю граждан, обратившихся в государственную службу занятости, от всех жителей от 15 до 72 лет, которые могут работать (в документах их называют «рабочей силой»).

Также есть уровень безработицы, определяемый по методологии Международной организации труда (МОТ) — это доля людей, которые могут и хотят трудиться и активно ищут доходное занятие.

Для понимания приведем пример: предположим, что в условной стране живут 150 человек, из них 100 — трудоспособные. Допустим, работу ищут пять человек: двое встали на биржу труда, а остальные пытаются устроиться через знакомых и ищут вакансии в интернете. Тогда уровень безработицы по методологии МОТ составит 5%, а регистрируемой безработицы — 2%.

Роста уровня безработицы, определяемого по методологии МОТ, в правительстве в ближайшие годы не ожидают, следует из документов.

Предполагается, что по итогам 2019 года она составит 4,8%, в 2020-м и 2021-м упадет до 4,7%, а в 2022-м еще снизится — до 4,6%. А вот на государственной бирже труда чиновники ожидают всё больше граждан: 1,5% рабочей силы по итогам 2019-го, 1,6% в 2020-м, 2% в 2021-м и 1,9% — в 2022-м.

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По данным Росстата, в августе этого года уровень регистрируемой безработицы был 0,9%, а по методологии МОТ — 4,3%. То есть услугами государственной службы занятости пользовалась только пятая часть тех, кто искал доходное занятие. Как следует из документов, к 2022-му году в правительстве рассчитывают увеличить этот показатель примерно до 41%.

Ускорить работу служб занятости и повысить качество их услуг планируется за счет современных технологий, рассказали в пресс-службе Минтруда. В 16 регионах структуры уже принимают участие в проекте по повышению производительности труда: они перестраивают работу по принципам бережливого производства, то есть стараются отказаться от оформления ненужных бумаг и посвящать больше времени решению главных задач. В том числе «должен быть поэтапно проработан и создан кейс различных жизненных ситуаций клиента и четко определены действия работника центра занятости с учетом возникшей ситуации», сказали в Минтруде.

Пока среднее время поиска работы с помощью государства составляет больше полугода.
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Адекватным сроком подбора нового места можно считать не больше двух месяцев, утверждает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. И если бы государственная биржа труда помогала найти работу в такой срок, ее популярность была бы гораздо выше, полагает эксперт.

— Сегодня люди предпочитают искать работу сами: обзванивают всех знакомых, смотрят вакансии в интернете и в газетах. В службах занятости, как правило, предлагают малопривлекательные вакансии. Чтобы это изменить, службам нужно наладить обмен информацией с работодателями, — считает Любовь Храпылина.

Несмотря на низкие шансы на скорое трудоустройство, зарегистрироваться на бирже безработных могло бы стимулировать желание получить пособие от государства, однако его размер нельзя назвать существенным, заметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Сегодня выплаты составляют от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а прожиточный минимум в среднем по стране превышает 11 тыс. рублей. Повышенный размер пособия установлен для предпенсионеров — до 11,3 тыс. рублей.

По итогам III квартала 2019-го риски потерять работу были у 51,6 тыс. россиян, писали «Известия» ранее. Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.

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