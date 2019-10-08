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05:31 (мск), источник: Известия

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.

Источник: Известия

Такой вопрос представители ассоциации уже обсудили на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономполитике. Это следует из бумаг АКОРТ к мероприятию, с которыми ознакомились «Известия».

По данным ассоциации, потери продуктов питания в российских магазинах, в среднем, оцениваются в 2−6% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. тонн.

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В то же время в АКОРТ отмечают, что практика передачи продуктов на благотворительность и в социальные учреждения распространена за рубежом, тогда как российское законодательство не предусматривает этого.

Сегодня, если торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС. Таким образом, суммарные дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.

Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливой России») сказал «Известиям», что парламентарии до конца года намерены обсудить с правительством вопрос изменения налогового законодательства.

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