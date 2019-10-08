Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Такой вопрос представители ассоциации уже обсудили на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономполитике. Это следует из бумаг АКОРТ к мероприятию, с которыми ознакомились «Известия».
По данным ассоциации, потери продуктов питания в российских магазинах, в среднем, оцениваются в 2−6% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. тонн.
В то же время в АКОРТ отмечают, что практика передачи продуктов на благотворительность и в социальные учреждения распространена за рубежом, тогда как российское законодательство не предусматривает этого.
Сегодня, если торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС. Таким образом, суммарные дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.
Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливой России») сказал «Известиям», что парламентарии до конца года намерены обсудить с правительством вопрос изменения налогового законодательства.