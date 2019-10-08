Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
11:28 (мск), источник: РИА Недвижимость

РЖД с 2020 года сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РЖД с января 2020 года сделают бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Источник: РИА Недвижимость

«С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход — ред.). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги “санитарная комната”. Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — сообщили в пресс-службе дирекции вокзалов во вторник.

Новость
«Дочка» РЖД объяснила, зачем нужны поезда из Москвы в Москву

Там добавили, что на 80 железнодорожных вокзалах данная услуга уже предоставляется бесплатно. «Для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставления данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций», — пояснили в пресс-службе дирекции.

Ранее во вторник корпоративная газета РЖД — «Гудок» — со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна написала, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатными.

Издание отмечало, что в настоящее время бесплатно туалетными комнатами на вокзалах пользуются пассажиры поездов, для чего надо предъявить билет на поезд, который либо пришёл на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трёх часов.

В перечень льготников, которые вправе бесплатно и без билета посетить туалет на вокзалах, входят инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, почётные железнодорожники, а также депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и конституционные судьи.

 Какие работы в квартире ни в коем случае нельзя делать самому
Десять запретных действий при показе и просмотре квартиры
Лукашенко: «Мы оставили Зеленского один на один с проблемами»
Путин наградил астронавта Ника Хейга орденом Мужества
В России появится новая возрастная маркировка
Утечка данных клиентов Сбербанка. Что известно на данный момент
Фотогалерея: как живет самое знаменитое кабаре в мире
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Здоровье
Когда боль в боку — повод вызвать скорую Они могут быть легким недомоганием или смертельной болезнью.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Обновленный флагман Skoda доехал до России Поначалу машину предложат только в двух версиях и с одним мотором, но в будущем список модификаций расширится
Кино
Охлобыстин покажет жизнь своей семьи в реалити-шоу: первые кадры На ТВ-3 выйдет проект в духе «Семейства Кардашьян» и «Семейки Осборнов» о буднях актера, его жены и детей
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Экономия на ребенке? 223
Я мать-одиночка. Плохо ли это? 217
Второй ребенок 213
Подростки и одежда 131
Леди
Ольга Бузова в кожаной рубашке очаровала фанатов Фолловерам понравился наряд звезды.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь