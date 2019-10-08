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15:41 (мск), источник: Ведомости

Замглавы ФНС констатировала высокую долю теневых зарплат в экономике

По данным налоговиков и Росстата, расходы граждан серьезно превышают их доходы, даже с учетом закредитованности населения.

Источник: Евгений Разумный/Ведомости

Высокая доля теневых зарплат в российской экономике требует внимания властей, заявила во вторник замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на совещании в Саратове, ее слова приводит «РИА Новости». Она обратила внимание на существенное расхождение данных о доходах и расходах россиян:

Данные Росстата и ФНС отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения.
Светлана Бондарчук
замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС)

Перед налоговыми органами, региональными и федеральными властями стоит задача совместно переломить ситуацию, при которой существенная часть доходов граждан находится в серой зоне.

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Обеление экономики проходит медленно, сетует Бондарчук, хотя регионы и пытаются принимать меры. Медленнее других налогов в бюджет поступают НДФЛ и страховые взносы с зарплат, а уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается ниже даже прожиточного минимума, отметила она. По данным ФНС, ситуация характерна и для крупных компаний.

В июне о необходимости контроля за расходами напоминало Минэкономразвития: замдиректора департамента инвестиционной политики Бэлла Панина сообщала о возможном введении системы контроля расходов населения. Однако позже представитель министерства опроверг разработку такого законопроекта.

Власти обращаются к идее контроля расходов постоянно. Три года назад Минфин и ФНС обсуждали возможность контроля за крупными покупками, рассказывали чиновники.

Но впоследствии от идеи решили отказаться, говорили два чиновника: не ясно, как его реализовывать.

А в июне этого года федеральный чиновник рассказывал «Ведомостям», что идею контроля за расходами обсуждают власти нескольких регионов — контроль за расходами помог бы пополнить региональные бюджеты.
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До 2003 г. в Налоговом кодексе были статьи 86.1−86.3, по которым налоговики могли контролировать расходы людей. В 1990-е гг. даже существовала специальная декларация о расходах — граждане должны были отчитываться за покупку недвижимости, машин, акций и долей в уставном капитале, а также золота в слитках. Но определить, откуда у человека доход, тогда было трудно, вспоминал бывший замминистра по налогам и сборам Дмитрий Черник. Норма не работала как раз потому, что не было практик и методик, объяснял партнер EY Антон Ионов: «Когда налоговики спрашивали, откуда доходы, человек отвечал, что накопил, — и сложно было доказать обратное».

Представитель ФНС отказался от комментариев. Минфин неоднократно заявлял, что не планирует вводить контроль за расходами, говорит его представитель.

Светлана Ястребова

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