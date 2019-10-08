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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Производство крафтового пива в России не будет прекращено. С таким заявлением выступили в Союзе пивоваров, передает РБК.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с изданием представитель союза указал, что информация была воспринята некорректно. Он полагает, что с новыми правилами крафтовое пиво может попасть в категорию «пиво специальное» и на развитии направления в отрасли это не скажется.

Аналогичное мнение высказал директор пивоварни Victory Art Brew Денис Ковалев. Он уточнил, что некоторые сорта действительно выходят за рамки стандартов, но это не повлечет за собой прекращения производства.

Ковалев напомнил о возможности скорректировать рецептуру или отказаться от создания конкретных сортов.
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Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Дело в том, что с 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено. Соответственно, указывали в ведомстве, деятельность пивоварен будет приостановлена. По этому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее 2 процентов сахаросодержащих продуктов.

Позднее член президиума организации «Опора России» Алексей Небольсин, объяснил, что нормы не затронут крафтовое пиво. По его словам, понятие не закреплено в официальных документах, а потому его производство не может быть запрещено.

Крафтовое пивоварение предусматривает производство напитка небольшими независимыми компаниями (микропивоварнями), которые придерживаются индивидуальных, непромышленных рецептов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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