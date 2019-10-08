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17:39 (мск), источник: Forbes

Самый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год

К концу 2019 года курс российской валюты упадет на 6% — до 69 рублей за один доллар, заявил Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый. Издание называет его своим наиболее точным прогнозистом будущего рубля: ранее он предсказал укрепление валюты в двух первых кварталах года.

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Источник: Reuters

Теперь Косатый настроен более пессимистично. По подсчетам Bloomberg, c начала года рубль показывает наилучшую динамику к доллару среди всех мировых валют. С начала года российская валюта укрепилась к американской на 7,4%.

Но если прогноз польского аналитика вновь сбудется, рубль потеряет почти все то, что приобрел в 2019 году, отмечает Bloomberg.
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Основная причина такого прогноза Косатого — кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США (ФРС). Аналитик полагает, что ведомство будет менее агрессивно снижать ключевую ставку, чем ожидалось. Из-за этого может сократиться спрос на высокодоходные активы. «Я ожидаю, что ФРС продолжит разочаровывать рынок своей денежной политикой. Это должно сыграть на руку доллару до конца 2019-го года», — заявил Bloomberg Косатый. Он добавил, что если недавний кризис на рынке репо продолжится, то это может привести к росту проблем с долларовым финансированием на основных финансовых рынках, пишет агентство.

Доллар по 69 рублей к концу года Косатый предсказывал еще в июле, но тогда причина была в политике уже российского Центробанка. Косатый считал, что снижение ключевой ставки приведет к снижению потока иностранных инвестиций в облигации федерального займа. Он полагал, что ЦБ снизит ставку дважды в этом году на 0,25 процентного пункта или на 0,5 процентного пункта за один раз. Косатый упоминал и другие угрозы рублю: торговую войну США и Китая и нестабильность в еврозоне.

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Центробанк действительно дважды с тех пор снизил ставку: на 0,25 процентного пункта в июле и также в сентябре. Всего в этом году регулятор трижды снизил ставку и увидел «определенное пространство» для дальнейшего ее уменьшения. Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку дважды в этом году. Сначала, впервые с 2008 года, в конце июля, во второй раз в сентябре — до диапазона от 1,75 до 2,0%.

Другие опрошенные Bloomberg в октябре аналитики более оптимистично смотрят на рубль. Второй лучший прогнозист агентства Тата Гозе, стратег Commerzbank AG, не ожидает заметных изменений в курсе рубля до конца года. Валюта может снизиться в ближайшие недели только из-за возможного снижения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия преодолеет последствия ракетной атаки на свою крупнейшую нефтяную компанию Saudi Aramco. Рубль может потерять 6% стоимости, как предсказывает Косатый, только если торговая война США и Китая подтолкнет мировую экономику к рецессии, считает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. Он считает более реальным курс 67 рублей за доллар к концу 2019 года.

Сбербанк в конце июля скорректировал свой прогноз на конец 2019 года. Банк посчитал, что доллар будет стоить в среднем 64,5 рубля, а в 2020 году — 65 рублей.

Курс Центробанка на 9 октября — 64,87 рубля за доллар.

Прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
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