Самый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год

Теперь Косатый настроен более пессимистично. По подсчетам Bloomberg, c начала года рубль показывает наилучшую динамику к доллару среди всех мировых валют. С начала года российская валюта укрепилась к американской на 7,4%.
Но если прогноз польского аналитика вновь сбудется, рубль потеряет почти все то, что приобрел в 2019 году, отмечает Bloomberg.
Основная причина такого прогноза Косатого — кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США (ФРС). Аналитик полагает, что ведомство будет менее агрессивно снижать ключевую ставку, чем ожидалось. Из-за этого может сократиться спрос на высокодоходные активы. «Я ожидаю, что ФРС продолжит разочаровывать рынок своей денежной политикой. Это должно сыграть на руку доллару до конца 2019-го года», — заявил Bloomberg Косатый. Он добавил, что если недавний кризис на рынке репо продолжится, то это может привести к росту проблем с долларовым финансированием на основных финансовых рынках, пишет агентство.
Доллар по 69 рублей к концу года Косатый предсказывал еще в июле, но тогда причина была в политике уже российского Центробанка. Косатый считал, что снижение ключевой ставки приведет к снижению потока иностранных инвестиций в облигации федерального займа. Он полагал, что ЦБ снизит ставку дважды в этом году на 0,25 процентного пункта или на 0,5 процентного пункта за один раз. Косатый упоминал и другие угрозы рублю: торговую войну США и Китая и нестабильность в еврозоне.
Центробанк действительно дважды с тех пор снизил ставку: на 0,25 процентного пункта в июле и также в сентябре. Всего в этом году регулятор трижды снизил ставку и увидел «определенное пространство» для дальнейшего ее уменьшения. Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку дважды в этом году. Сначала, впервые с 2008 года, в конце июля, во второй раз в сентябре — до диапазона от 1,75 до 2,0%.
Другие опрошенные Bloomberg в октябре аналитики более оптимистично смотрят на рубль. Второй лучший прогнозист агентства Тата Гозе, стратег Commerzbank AG, не ожидает заметных изменений в курсе рубля до конца года. Валюта может снизиться в ближайшие недели только из-за возможного снижения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия преодолеет последствия ракетной атаки на свою крупнейшую нефтяную компанию Saudi Aramco. Рубль может потерять 6% стоимости, как предсказывает Косатый, только если торговая война США и Китая подтолкнет мировую экономику к рецессии, считает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. Он считает более реальным курс 67 рублей за доллар к концу 2019 года.
Сбербанк в конце июля скорректировал свой прогноз на конец 2019 года. Банк посчитал, что доллар будет стоить в среднем 64,5 рубля, а в 2020 году — 65 рублей.
Курс Центробанка на 9 октября — 64,87 рубля за доллар.