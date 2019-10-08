18:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Длинный рубль потянуло к звонкой лире
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте.
Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Документ предполагает постепенный переход на использование рублей и лир во взаимной торговле, что должно снизить валютные риски контрагентов двух государств. Впрочем, радикальных изменений в ближайшее время не произойдет — компании продолжат ориентироваться на курсы нацвалют к доллару.
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом сообщил российский Минфин. Со стороны России соглашение подписал первый
Соглашение предполагает постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами.
«При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, — говорится в сообщении Минфина, — для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран».
Заметим, что на практике при наличии возможностей проводить операции в нацвалютах компании продолжают ориентироваться при расчетах на их курсы к доллару, и радикальных изменений в торговых расчетах в ближайшее время не произойдет: прямые расчеты в нацвалютах предполагают большой объем торгов для формирования адекватного
В июне было заключено межправсоглашение о расширении использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Весной о подобном переходе велись переговоры российской стороны с Ираком. Напомним, прошлой осенью Белый дом объявил о проработке вопроса снижения зависимости российской экономики от доллара в качестве защиты от новых санкций.
Татьяна Гришина