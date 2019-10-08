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18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Длинный рубль потянуло к звонкой лире

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте.

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Источник: AP 2019

Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Документ предполагает постепенный переход на использование рублей и лир во взаимной торговле, что должно снизить валютные риски контрагентов двух государств. Впрочем, радикальных изменений в ближайшее время не произойдет — компании продолжат ориентироваться на курсы нацвалют к доллару.

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом сообщил российский Минфин. Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Соглашение предполагает постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами.

Кроме того, предусмотрено расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
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«При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, — говорится в сообщении Минфина, — для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран».

Заметим, что на практике при наличии возможностей проводить операции в нацвалютах компании продолжают ориентироваться при расчетах на их курсы к доллару, и радикальных изменений в торговых расчетах в ближайшее время не произойдет: прямые расчеты в нацвалютах предполагают большой объем торгов для формирования адекватного кросс-курса.

Ранее сообщалось о договоренности развивать практику расчетов в нацвалютах России и Китая.

В июне было заключено межправсоглашение о расширении использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Весной о подобном переходе велись переговоры российской стороны с Ираком. Напомним, прошлой осенью Белый дом объявил о проработке вопроса снижения зависимости российской экономики от доллара в качестве защиты от новых санкций.

Татьяна Гришина

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