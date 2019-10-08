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18:59 (мск), источник: Интерфакс

«Грузинские авиалинии» намерены взыскать с Москвы компенсацию за запрет полетов в РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует обратиться в суд с иском на $25 млн против Минтранса РФ в связи с «необоснованным приостановлением с 8 июля полетов в направлении России», сообщил гендиректор перевозчика Роман Бокерия журналистам во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Формальной причиной запрета была претензия министерства транспорта РФ, якобы у Georgian Airways есть задолженность перед российской аэронавигационной службой в размере $800 тыс., а также будто компания не удовлетворяет требованиям программы авиационной безопасности», — сказал Бокерия.

По его словам, в действительности Georgian Airways не имеет никакого долга перед аэронавигационной службой РФ, несмотря на то, что «мы (грузинская авиакомпания — ИФ) платим в три раза больше налогов, чем российская авиакомпания».

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«Это противоречит и существующему межгосударственному соглашению между Грузией и Россией. Что касается авиационной безопасности, то Georgian Airways оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда не было проблем ни в одной стране», — заявил Бокерия, отметив, что авиакомпания выполняет регулярные рейсы почти во все европейские страны и является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Он напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина от 21 июня 2019 года были запрещены полеты в Грузию только российским авиакомпаниям. «Соответственно, действия Минтранса России по запрету полетов “Грузинских авиалиний” являются незаконными, в результате чего компания понесла значительные финансовые потери. Также были нарушены права наших пассажиров», — подчеркнул Бокерия.

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Приостановка авиасообщения между РФ и Грузией

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня 2019 года в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). 21 июня Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ в Грузию. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

На следующий день, 22 июня, Минтранс РФ сообщил, что и полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», а также просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — заявляли в Минтрансе.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года.

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