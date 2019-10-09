14:23 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россиянам придётся платить ещё больше. Что подорожает в 2020 году
В конце
«Секрет фирмы» разобрался, какие товары и продукты для россиян скоро будут стоить больше и почему.
Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предсказали повышение цен на продукты питания на 3,5% к концу 2019 года.
В 2019 году Росстат уже зафиксировал резкий рост цен на хлеб. За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлебобулочных изделий выросла в среднем на 7,7%, а чёрного хлеба — на все 9,6%. Причиной стало подорожание муки, особенно ржаной.
Кроме того, зафиксировано подорожание крупы и бобовых сразу на 14,8%. Это самый заметный рост в стране за последнее время. Теперь эксперты ожидают подорожания гречневой крупы, которое может произойти
В целом, за первые восемь месяцев 2019 года продукты подорожали на 1,7%. При этом эксперты прогнозируют, что к новому году цены на некоторые сезонные товары традиционно вырастут.
Россиян ждет еще один «удар».
Приготовиться к растущим тратам стоит также любителям соков и газировки. Это связано с тем, что на сокосодержащие напитки хотят ввести новый налог.
В конце сентября эксперты спрогнозировали, что цены на молочку могут вырасти 10%
По мнению аналитиков, новая система маркировки заставит торговые сети использовать одновременно две системы учета.
Это может повлечь дополнительные издержки.
Однако представители сетей заверили, что будут сдерживать цены на социально значимые товары, а в Минпромторге заявили, что никакой «двойной маркировки» готовой молочной продукции на самом деле не будет.
С начала 2019 года в России стремительно подорожал лосось. Оптовые цены на красную рыбу взлетели почти на треть. С большой вероятностью это скажется и на рознице. Прибавила в стоимости и красная икра. Причина подорожания — снижение улова на Дальнем Востоке на 30%. Кроме того, цены на красную икру могут вырасти на 25−30% к концу года.
В середине сентября Россия первой в мире ввела акциз на виноград, который начнёт действовать с 1 января 2020 года. Параллельно с этим вырастут акцизы на вино: на тихие вина они поднимутся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей за литр. Ставка на виноград составит 30 рублей за тонну. Эксперты отметили, что это точно приведёт к росту розничных цен как на российское, так и на импортное вино на 5−10%. При этом литр вина может подорожать в среднем на 40 рублей.
Также власти планируют с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 литра, а на коньяк — до 420−430 рублей за бутылку. Во всём виноват выросший акциз на чистый спирт, а также рост цен на пшеницу и стекло.
В начале сентября Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила, что к концу 2019 года билеты на самолёты подорожают на 9−10%. На рост цен повлияют растущая стоимость авиакеросина и неэффективный механизм компенсации издержек авиаперевозчикам. Последний раз билеты выросли в цене на 2% в начале августа.
Про плацкарт в РЖД тактично умолчали, хотя только летом цены на билеты повышались на 65−100%.
Дилерские центры рекомендовали россиянам не откладывать покупку автомобилей. С 1 января цены на машины могут вырасти
Если его всё же повысят, за самые популярные новые легковые машины придётся заплатить 178 000 рублей против нынешних 84 000 рублей.
При этом дилеры решили немного сдержать цены и не поднимать их до конца года, поскольку рынок легковых автомобилей в России и без того стагнирует: за
Российскому авторынку уже не первый месяц предсказывают падение. Не спасают его даже миллиарды господдержки.
С 1 января 2020 года подакцизными станут все электронные сигареты и вейпы, а также жидкости для них. Акциз составит 50 рублей за штуку. Нововведения неизбежно отразятся на цене устройств. Акциз на жидкость при этом составит 13 рублей за 1 мл.
По последним данным Росстата, в 2018 году средние цены на продукты питания выросли на 4,7%, тогда как инфляция по итогам года составила 4,3%.
В тройку самых подорожавших товаров 2018 года вошло также газомоторное топливо (на 30,8%). А вот лидером по темпам снижения цен оказалась гречка, подешевевшая на 15,8%.
Удешевление ожидает лишь некоторые сезонные овощи (тыква, капуста), а также ягоды и фрукты, на которые НДС снизили до 10%.
Антон Иванов