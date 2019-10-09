12:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Тени исчезают в цифре
ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе.
Усилившиеся информационные возможности Федеральной налоговой службы (ФНС) позволяют ей начать новую кампанию по борьбе с уклонением от социальных платежей на уровне всей страны. О такой работе вчера на совещании в Саратове объявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук. Принципы выявления объектов будущих проверок объявлены: служба ориентируется на разрывы между динамикой фонда оплаты труда и агрегированными показателями на уровне регионов (рентабельности бизнеса, инвестиций, частного спроса и динамики ритейла, активности кредита). Вероятная основная цель ФНС в начатой с Саратова кампании — предотвращение ухода в тень растущего бизнеса.
Вчера ФНС провела
Представленная на семинаре презентация продемонстрировала возросшую в связи с цифровизацией службы и появлением легко анализируемого массива экономической информации возможность применения
В ходе своего выступления госпожа Бондарчук продемонстрировала, что в ПФО (15% ВВП РФ) служба выделяет группы регионов с высокими темпами налоговых поступлений на уровне среднероссийской динамики и выше (Башкирия, Кировская область, Мордовия), в которых темпы роста НДФЛ ниже, чем следовало бы ожидать. Непосредственно в Саратовской области, как признал
Впрочем, в большинстве случаев предъявленная методика анализа «групп риска» рассматривает менее очевидные показатели. Исходя из презентации ФНС, в числе анализируемых показателей в отраслевом разрезе — динамика продаж и оценочной рентабельности, динамика налоговых выплат в сопоставлении с НДФЛ и соцсборами, оценка уровня и динамики агрегированного спроса физлиц и юрлиц в регионе (на примере Татарстана ФНС продемонстрировала возможности учета кредитов физлицам при расчете показателей частного спроса). Исходя из данных семинара, контроль расходов в общепринятом понимании (в отношении физлиц) в аналитической работе ФНС не применяется, налоговики оперируют только консолидированными данными по территориям и отраслям.
Дальнейшая методика кампании борьбы ФНС и региональных властей с «недопустимо высоким уровнем ненаблюдаемых доходов» не предполагает серьезных новшеств: это те же действующие «зарплатные комиссии» в регионах, совместная работа ФНС и МВД, налоговые проверки — камеральные и выездные. Акцент, впрочем, делается на создание информационной среды для бизнеса.
Судя по приводившимся на совещании примерам, у ФНС в кампании несколько задач. Главная — предотвращение использования крупным бизнесом в регионах стратегии роста за счет экономии на зарплатах.
Напомним, динамика тени в РФ в последние годы, исходя из косвенных данных Росстата, была нестабильной и нестандартной (так, с 2014 года падали доходы от собственности, сокращалась доля МСП), но региональные тренды довольно часто отличались от общероссийских: в стабильной ситуации рост конкуренции вполне может провоцировать отрасли и регионы на уход от социальных платежей как меру, поддерживающую экономический рост. Задача ФНС в этом случае — предотвратить такие сценарии.
Кроме того, ФНС намерена готовить деловую среду к расширению затрагивающего пока только четыре региона эксперимента по легализации самозанятых: в субъектах с высоким уровнем «теневизации» экономики это может существенно снизить уровень доходов соцфондов и муниципалитетов. Наконец, ФНС, увеличившая свои возможности за счет цифровизации, очевидно, учитывает новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики и появлением платформенных бизнесов, в том числе в регионах РФ. Пока эти риски виртуальны, однако скорости распространения, например, аутсорсинговых решений, цифровых платформ в логистике, сервисе, профуслугах способны изменять картину в отраслях за несколько лет — сохранение же «старых» зарплат в явно растущих и меняющихся секторах вполне может указывать ФНС на их увод в тень.
Дмитрий Бутрин