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03:34 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил причины повышения налоговых платежей для малого бизнеса

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Налоговые платежи для малых предприятий, которые используют специальный режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), вырастут с 2020 года из-за инфляции, но это происходило и в предыдущие годы, и не означает роста налоговой нагрузки для них, рассказал РИА Новости партнёр юридической компании Taxology Михаил Успенский.

Источник: РИА Новости

Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект об индексации применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год, предложив увеличить их на 4,9%.

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«Коэффициент дефлятор — это специальный механизм, позволяющий государству делать поправку на рост цен и инфляцию при расчете вмененного дохода. Последние годы он растет, и от этого растет и сумма налога, которую предприниматели на ЕНВД уплачивают в бюджет. Это гораздо более удобный способ учитывать рост цен, чем каждый раз править цифру в тексте закона», — объяснил Успенский.

Предприниматели на ЕНВД платят фиксированную сумму налога, которая не зависит от размера их выручки и без индексации реальный размер платежей снижался бы каждый год. Согласно Налоговому кодексу, рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году.

Вместе с тем, официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен с 4,3% до 3,8%.

Минэкономразвития не ответило на запрос РИА Новости.

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