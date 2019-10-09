Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
11:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Взять кредит в России стало сложнее. Пока что для 5 млн человек

Каждый десятый российский заемщик отдает более половины дохода на погашение кредитов. Таких 5 млн человек, и центробанк решил снять их с долговой иглы. С октября он ввел новые правила для банков, и теперь закредитованным россиянам будет сложнее и дороже брать новые кредиты.

Источник: AFP

Русская служба Би-би-си выяснила у банкиров, чем грозят нововведения людям с высокой долговой нагрузкой.

Большинство банков говорит, что ставки по кредитам расти в ближайшее время не будут. Но при этом они собираются или уже ужесточили требования к сильно закредитованным клиентам. По мнению экспертов, если банки и будут давать им в долг, то под повышенные проценты.

ЦБ пытается сделать так, чтобы люди с большими долгами больше не брали кредитов.

Это мягкий способ замедлить рост кредитования и при этом не нанести удар по и без того слабому экономического росту. Потребительское кредитование продолжает расти более чем на 20% в год, и о рисках избыточной долговой нагрузки говорил недавно президент Владимир Путин.

Новость
Попасть в историю. Как неочевидные вещи могут испортить кредитный рейтинг

Фактически новое регулирование от ЦБ затронет около 5 млн человек. По данным Национального бюро кредитных историй, у такого числа россиян более 50% доходов уходит на выплату долгов. Это примерно 11,3% всех заемщиков.

Им и до этого было сложно получить новый кредит, а с 1 октября это стало почти невозможным. Хотя некоторые банки и утверждают, что у них есть клиенты, которые платят по кредитам больше половины своих ежемесячных доходов и при этом все равно остаются надежными.

Кому больше не дадут кредит

С 1 октября ЦБ обязал банки рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физических лиц при выдаче им новых кредитов — это отношение всех ежемесячный платежей по кредитам заемщика к его доходу.

Если оно выше 50%, то банкам придется отправлять больше денег в резервы по таким кредитам. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова называла эти коэффициенты «близкими к запретительному уровню».

Источник: Русская служба Би-би-си

Банки также обязали проверять доходы клиентов и делать корректировки, если клиент не может подтвердить их в полном объеме.

«В целом по рынку для клиентов с неподтвержденным доходом уменьшится возможность получить кредит», — полагают в банке ВТБ.

Госбанк не пересматривал требования к заемщикам в последнее время:

Новость
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредит

«Действующие риск-процедуры не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — сообщил ВТБ и добавил, что прорабатывает «вопрос об изменении схемы оценки заемщиков» после введения ПДН.

В Райффайзенбанке кредит не дадут людям, которые больше 50% доходов отдают на выплату долгов. Исключение банк делает лишь для надежных клиентов: для них предельный уровень ПДН — 60%. В пресс-службе банка сообщили, что они используют эту систему много лет, а подготовка к введению ПДН носила технический характер.

«У нас порядка 10% клиентов, имеющих обязательства от 50% и выше от уровня дохода. Именно эта категория вероятнее всего столкнётся сложностями с получением кредита», — рассказывает первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, банк пока продолжит их кредитовать, так как сроки кредита и уровень рисков небольшие.

Сбербанк, самый крупный банк России по объемам кредитования, «всегда учитывал величину долговой нагрузки» при выдаче кредитов. С 1 октября банк собирается также учитывать то, сколько капитала ему придется отправить в резервы из-за ПДН.

Источник: РИА "Новости"

Для кого вырастут ставки

Из опрошенных Би-би-си банков лишь один — Сбербанк — сообщил, что поднимал ставки по кредитам. Они выросли с 1 октября. Банк объяснил это окончанием маркетинговой акции.

Новость
«Их реально доводят»: как Вологодчина стала столицей личных банкротств

«Таким образом, ставки вернулись к базовым значениям, установленным еще в 2018 году», — отметили в банке.

Второй по размерам после Сбербанка госбанк ВТБ на прошлой неделе, напротив, снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 процентных пункта.

«Дальнейшее изменение ценовых параметров будет зависеть только от движения ключевой ставки и действий других игроков», — сообщили в банке.

В Райффайзенбанке ставки по кредитам наличными на сумму от 1,5 млн рублей также понизили: теперь ее нижний порог — 8,99% вместо 9,99% ранее.

В Совкомбанке ставки по кредитам не повышали и не планируют, передала пресс-служба ответ зампредправления Хотимского.

Источник: Русская служба Би-би-си

Банки будут компенсировать свои риски повышенными ставками для заемщиков с большой долговой нагрузкой, полагает Александрович из ОКБ.

По его мнению, требования обязательной проверки доходов ударит по людям, которые официально не устроены на работу: вместо банков они могут пойти в микрофинансовые организации.
Новость
Потребительские кредиты угрожают российской экономике

Кредитование тормозит экономику

В 2015 году в России разразился долговой кризис: население взяло много кредитов в 2012—2014 годах, а затем на фоне девальвации рубля не смогло их вернуть. В 2015 году более 15% заемщиков отдавали кредиторам половину дохода и выше.

С тех, по данным НБКИ, эта доля ежегодно постепенно снижается и сейчас составляет около 11,3%. Еще 8% отдают 40−50% доходов.

Ситуация различается от региона к региону. Так в Амурской области предельно закредитован каждый пятый, в Красноярском крае — каждый шестой. В Москве доля таких заемщиков не превышает 8%.

В этом году Россия пережила другой бум — банкротств физических лиц.

За девять месяцев число банкротств выросло в 1,5 раза до 46,7 тысяч человек. Оно увеличивается год от года с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в 2015 году.

Источник: Русская служба Би-би-си

При этом кредитование населения продолжает расти, даже несмотря на все ограничения ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила в конце сентября, что в августе кредитование выросло на 23,8% в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что кредитование, долгое время поддерживавшее экономику, начинает ее тормозить.

По последним данным Росстата, ВВП во втором квартале вырос всего на 0,9%. При этом чуть более половины ВВП — это потребление домашних хозяйств. Оно увеличилось во втором квартале на 2,8%, став одним из основным драйверов роста.

Люди тратят не только уже заработанное, но и будущие доходы, залезая в долги.

Но в последнее время потребительские кредиты превращаются из мотора в тормоз для экономики. Экономисты Райффайзенбанка в сентябре писали, что ситуация с расходами населения начала ухудшаться, а основной причиной этого они называли рост платежей по кредитам, на которые приходится около 5% всех ежемесячных расходов населения.

Аналитики банка назвали это кредитование «лекарством с побочным эффектом».

Влияние потребкредитования на рост ВВП снизилось, заявила в конце прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, в ЦБ надеются на рост доходов населения. Если он возобновится, это поможет оживить потребление и экономику в целом.

Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому

Ольга Шамина

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Фонд Навального внесли в список "иностранных агентов"
В Нидерландах расследуют роль Украины в крушении MH17. Что это значит?
Госдума приостановила поездки в США из-за инцидента с Юмашевой
Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток
Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции
J&J выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
В Африке обнаружены крупные паразиты
Назвавшая людей «быдлом» экс-чиновница нашла новую работу
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть температура в доме
Здоровье
Установлено, кто помешал спасти актера Дмитрия Марьянова Следствие считает, что актеру не оказали своевременную помощь из-за сопротивления директора реабилитационного центра.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Появилась долгожданная версия Lada Vesta (фото) Бестселлер получил автоматическую коробку передач от «Иксрея» в комплекте со 113-сильным двигателем
Кино
Джоли и Пфайффер воссоединились на премьере в Риме Премьера диснеевской сказки о коварной волшебнице «Малефисента: Владычица тьмы» прошла в Италии
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Остров Кенгуру и 12 Апостолов, Австралия 398
Как жить с мужем-трудоголиком? 273
Пришло время моего негодования ) 207
Стоит ли... 140
Леди
Пуховик-одеяло и яркая парка: где купить стильную верхнюю одежду Пора утепляться! Рассказываем, как разнообразить свой гардероб и где отыскать самые модные новинки.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь