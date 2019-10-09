Взять кредит в России стало сложнее. Пока что для 5 млн человек
Каждый десятый российский заемщик отдает более половины дохода на погашение кредитов. Таких 5 млн человек, и центробанк решил снять их с долговой иглы. С октября он ввел новые правила для банков, и теперь закредитованным россиянам будет сложнее и дороже брать новые кредиты.
Источник:AFP
Русская служба Би-би-си выяснила у банкиров, чем грозят нововведения людям с высокой долговой нагрузкой.
Большинство банков говорит, что ставки по кредитам расти в ближайшее время не будут. Но при этом они собираются или уже ужесточили требования к сильно закредитованным клиентам. По мнению экспертов, если банки и будут давать им в долг, то под повышенные проценты.
ЦБ пытается сделать так, чтобы люди с большими долгами больше не брали кредитов.
Это мягкий способ замедлить рост кредитования и при этом не нанести удар по и без того слабому экономического росту. Потребительское кредитование продолжает расти более чем на 20% в год, и о рисках избыточной долговой нагрузки говорил недавно президент Владимир Путин.
Фактически новое регулирование от ЦБ затронет около 5 млн человек. По данным Национального бюро кредитных историй, у такого числа россиян более 50% доходов уходит на выплату долгов. Это примерно 11,3% всех заемщиков.
Им и до этого было сложно получить новый кредит, а с 1 октября это стало почти невозможным. Хотя некоторые банки и утверждают, что у них есть клиенты, которые платят по кредитам больше половины своих ежемесячных доходов и при этом все равно остаются надежными.
Кому больше не дадут кредит
С 1 октября ЦБ обязал банки рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физических лиц при выдаче им новых кредитов — это отношение всех ежемесячный платежей по кредитам заемщика к его доходу.
Если оно выше 50%, то банкам придется отправлять больше денег в резервы по таким кредитам. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова называла эти коэффициенты «близкими к запретительному уровню».
Источник:Русская служба Би-би-си
Банки также обязали проверять доходы клиентов и делать корректировки, если клиент не может подтвердить их в полном объеме.
«В целом по рынку для клиентов с неподтвержденным доходом уменьшится возможность получить кредит», — полагают в банке ВТБ.
Госбанк не пересматривал требования к заемщикам в последнее время:
«Действующие риск-процедуры не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — сообщил ВТБ и добавил, что прорабатывает «вопрос об изменении схемы оценки заемщиков» после введения ПДН.
В Райффайзенбанке кредит не дадут людям, которые больше 50% доходов отдают на выплату долгов. Исключение банк делает лишь для надежных клиентов: для них предельный уровень ПДН — 60%. В пресс-службе банка сообщили, что они используют эту систему много лет, а подготовка к введению ПДН носила технический характер.
«У нас порядка 10% клиентов, имеющих обязательства от 50% и выше от уровня дохода. Именно эта категория вероятнее всего столкнётся сложностями с получением кредита», — рассказывает первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, банк пока продолжит их кредитовать, так как сроки кредита и уровень рисков небольшие.
Сбербанк, самый крупный банк России по объемам кредитования, «всегда учитывал величину долговой нагрузки» при выдаче кредитов. С 1 октября банк собирается также учитывать то, сколько капитала ему придется отправить в резервы из-за ПДН.
Источник:РИА "Новости"
Для кого вырастут ставки
Из опрошенных Би-би-си банков лишь один — Сбербанк — сообщил, что поднимал ставки по кредитам. Они выросли с 1 октября. Банк объяснил это окончанием маркетинговой акции.
В 2015 году в России разразился долговой кризис: население взяло много кредитов в 2012—2014 годах, а затем на фоне девальвации рубля не смогло их вернуть. В 2015 году более 15% заемщиков отдавали кредиторам половину дохода и выше.
С тех, по данным НБКИ, эта доля ежегодно постепенно снижается и сейчас составляет около 11,3%. Еще 8% отдают 40−50% доходов.
Ситуация различается от региона к региону. Так в Амурской области предельно закредитован каждый пятый, в Красноярском крае — каждый шестой. В Москве доля таких заемщиков не превышает 8%.
В этом году Россия пережила другой бум — банкротств физических лиц.
За девять месяцев число банкротств выросло в 1,5 раза до 46,7 тысяч человек. Оно увеличивается год от года с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в 2015 году.
Источник:Русская служба Би-би-си
При этом кредитование населения продолжает расти, даже несмотря на все ограничения ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила в конце сентября, что в августе кредитование выросло на 23,8% в годовом выражении.
Эксперты отмечают, что кредитование, долгое время поддерживавшее экономику, начинает ее тормозить.
По последним данным Росстата, ВВП во втором квартале вырос всего на 0,9%. При этом чуть более половины ВВП — это потребление домашних хозяйств. Оно увеличилось во втором квартале на 2,8%, став одним из основным драйверов роста.
Люди тратят не только уже заработанное, но и будущие доходы, залезая в долги.
Но в последнее время потребительские кредиты превращаются из мотора в тормоз для экономики. Экономисты Райффайзенбанка в сентябре писали, что ситуация с расходами населения начала ухудшаться, а основной причиной этого они называли рост платежей по кредитам, на которые приходится около 5% всех ежемесячных расходов населения.
Аналитики банка назвали это кредитование «лекарством с побочным эффектом».
Влияние потребкредитования на рост ВВП снизилось, заявила в конце прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, в ЦБ надеются на рост доходов населения. Если он возобновится, это поможет оживить потребление и экономику в целом.