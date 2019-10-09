Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

Это уже второй за год пересмотр прогноза роста ВВП России в сторону понижения. Свою позицию экономисты объяснили рядом факторов, в том числе слабыми инвестициями, загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» и сохранением экономических санкций.
В свою очередь, Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%.
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6%.
Эксперты отмечают, что в нынешнем году это происходит на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6% при условии отсутствия крупных шоков в экономике.
Ухудшил Всемирный банк и прогнозы по росту ключевых экономик мира — США, еврозоны и Китая. Для американского ВВП в 2019 году его снизили с 2,5% до 2,3%, еврозоны — с 1,2% до 1,1%. Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне 6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза).