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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2%, ожидавшихся в июне, до 1%, говорится в сообщении организации.

Источник: AP 2019

Это уже второй за год пересмотр прогноза роста ВВП России в сторону понижения. Свою позицию экономисты объяснили рядом факторов, в том числе слабыми инвестициями, загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» и сохранением экономических санкций.

В свою очередь, Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%.

Ситуация в мире

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6%.

Эксперты отмечают, что в нынешнем году это происходит на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.

Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6% при условии отсутствия крупных шоков в экономике.

Ухудшил Всемирный банк и прогнозы по росту ключевых экономик мира — США, еврозоны и Китая. Для американского ВВП в 2019 году его снизили с 2,5% до 2,3%, еврозоны — с 1,2% до 1,1%. Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне 6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза).

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