13:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Совпадение паролей привело к утечке данных
Как кражу средств со счетов клиентов банка «Точка» связали с мобильным оператором.
Клиенты банка «Точка» пострадали от утечки данных клиентов в «Билайн». Мошенники вывели деньги со счетов как минимум десяти человек. Выяснилось, что у всех пострадавших был один оператор связи «Билайн». Пароль для входа в
Теперь «Билайн» совместно с банком «Точка» проводит внутреннее расследование, рассказала «Ъ FM»
Это может сделать лишь сам владелец со своего мобильного телефона. Переадресация SMS технически невозможна. Опять же если банк объясняет утечку средств его клиентов тем, что с помощью знания мобильного номера были взломаны личные кабинеты, и пароль к личному кабинету банка якобы совпадал с личным кабинетом оператора, то важно отметить, что получить пароль к личному кабинету оператора через
call-центрневозможно.
«Тем не менее мы взаимодействуем со специалистами банка “Точка” для выяснения всех технических деталей, и надеемся разрешить эту ситуацию», — сообщила также Айбашева.
В базе «Билайна» были имена, адреса и номера телефонов пользователей. Имея эту информацию, мошенники, действительно, могут получить доступ к банковским счетам, отмечает технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков. Но, по его словам, здесь есть и вина самих клиентов: «Если пароль и телефон пользователя совпадают с тем, что прописаны в
Если пароль от личного кабинета в интернете подходит к банку, то в руках у злоумышленника оказываются оба фактора аутентификации: пароль для доступа к банку и подтверждающее SMS или звонки от банка. Иметь один и тот же пароль к мобильному телефону, домашнему интернету и
банк-клиенту,конечно, абсолютно безответственно.
Банк «Точка» компенсирует клиентам потери за свой счет, хотя кредитные организации редко на это идут добровольно, говорит гендиректор компании «IT-Юрист» Алексей Шаталов. В этом случае банк поступает правильно, а предъявлять претензии «Билайну» пока рано, предупреждает эксперт: «Нужно ликвидировать все узлы связи, данные по
Обращаться в таких случаях в суд и требовать взыскать
что-тос банка очень тяжело, потому что банк юридически себя максимально отдаляет от таких случаев. В данном случае неправомерны действия третьих лиц, вследствие которых клиент банка потерпел убытки.
«Если клиент банка не застрахован от таких случаев, то взыскать с самого банка
Ранее «Ъ» сообщил об утечке данных 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Сначала в организации признали, что в открытом доступе оказалось лишь 200 профилей. Глава банка Герман Греф извинился перед клиентами и сообщил, что виновный установлен. Им оказался сотрудник Сбербанка, возглавлявший сектор в одном из
Анна Никитина