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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 3,3 тыс. процентов
Сильнее всего за месяц подорожали продовольственные товары, сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина.
КАРАКАС, 10 октября. /ТАСС/. Инфляция в Венесуэле с января по сентябрь текущего года составила 3,32 тыс. процентов. Такие данные обнародовал в среду член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) республики Альфонсо Маркина. Законодательный орган контролируют политические оппоненты правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.
«В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года — 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%», — написал политик в своем Twitter.
Сильнее всего — на 42,6% — за месяц подорожали продовольственные товары.
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