09:20 (мск), источник: Интерфакс
Brent подешевела до $58,2 за баррель
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Котировки нефти утром в четверг снижаются
К 8:23 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,08 (0,15%), до $58,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,08 (0,14%), до $58,32 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах
Газета South China Morning Post сообщила в четверг, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков. По сведениям издания, китайская делегация во главе с
Представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока. Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до пятницы включительно.
Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.
Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.