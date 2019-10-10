Экономическое чудо Дагестана: Росстат обнаружил у местных предпринимателей выручку в три раза выше, чем в Москве

Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки, следует из статистики Росстата. В 2018 году доход одного дагестанского индивидуального предпринимателя составил в среднем 19,6 млн рублей, в то время как московского — только 6,4 млн рублей. В Дагестане зарегистрировано 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400. На втором месте по размеру выручки за прошлый года с большим отрывом идет Сахалинская область (средний доход индивидуального предпринимателя — 10,3 млн рублей).
Данные Росстата отличаются от данных ФНС: по подсчетам налоговой службы, в Дагестане в 2018 году каждый индивидуальный предприниматель в среднем выручил 1,4 млн рублей, в Сахалинской области — 3,4 млн рублей. Данные по Москве у двух ведомств совпадают.
Темп роста экономики Дагестана (валовый региональный продукт) в 2018 году составил 1,1%, говорится на сайте правительства республики. В Москве в 2018—2020 годах этот показатель прогнозировался на уровне 2,1−2,3%.
Росстат по запросу Forbes перепроверил данные средней выручки ИП Дагестана и не нашел в них ошибки. По наблюдению ведомства, у региона есть определенная специфика.
Многие крупные магазины и супермаркеты оформлены как индивидуальные предприниматели, чего нет в других регионах.
На такие компании приходится 50% всей розничной торговли Дагестана, говорится в ответе Росстата. Еще 35% обеспечивают ярмарки и работающие на них ИП.
Различие в данных Росстата и ФНС объясняется разными методиками. В Росстате подсчет показателей работы предпринимателей в рознице проводится выборочным методом. Сотрудники ведомства выезжают на рынки и проводят личные интервью с индивидуальными предпринимателями. В 2018 году сотрудники Росстата обследовали на розничных рынках более 10 000 мест.
«При ответе сотрудникам территориального органа государственной статистики предприниматели не занижают объемы выручки», — предположила пресс-служба Росстата. В пресс-службе также назвали цифру в 19,6 млн рублей в год не такой уж большой, если учесть специфику региона, а именно преобладание несетевой розницы и оптовой торговли.
Это чуть более 1,5 млн рублей в месяц, что можно считать разумной цифрой выручки для магазина средних размеров.
ответ Росстата на запрос Forbes
ФНС получает свои данные из налоговых деклараций и базы данных начислений налогов по специальным налоговым режимам — упрощенной системе налогообложения (ставка 6%), единого налога на вмененный доход (15%) и единого сельскохозяйственного налога (6%).