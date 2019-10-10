Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
12:52 (мск), источник: Ведомости

Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф. «На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава Богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава Богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло», — сказал он (цитата по ТАСС). Греф пообещал поделиться результатами расследования со всеми участниками рынка.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Утечка данных клиентов Сбербанка. Что известно на данный момент

Президент Сбербанка отметил, что банк создал сильную защиту от внешних угроз, но теперь столкнулся с другой проблемой — как защититься от собственных сотрудников, которые ее строили и знают все уязвимости. Для решения этой проблемы банк намерен существенно изменить систему внутренней защиты.

Греф добавил, что утечки — это, «к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема». «Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», — отметил он. Бороться с ними, по его мнению, нужно сообща с участниками рынка, регулятором, сотовыми операторами и другими сторонам процесса.

На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Продавцы базы данных заявляли, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт. Сбербанк сначала подтвердил информацию об утечке данных о 200, а затем — о 5000 клиентов. Все карты были перевыпущены. В пресс-службе банка уточняли, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений кредитной организации. Его действия банк объяснил корыстными целями.

 Наступление турецких войск в Сирии. Главное
Турция начала военное вторжение в Сирию
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Стало известно, на чем экономят россияне
СМИ: Дагестанские предприниматели сотворили «экономическое чудо»
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир (видео)
Белоруссия заявила об огромных денежных потерях из-за России
Трамп объяснил, почему отказал курдам: «Они не помогали нам»
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Так будет выглядеть новый Volkswagen Golf: первые эскизы Легендарная модель получила эффектную внешность и очень стильный интерьер, но лишилась трехдверного кузова
Кино
Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу Съемки проекта о любви и музыке пройдут на Бали
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Если мама закончилась, или как свалить от семьи на камчатку 312
Что вообще надо БЖ? 270
Без прививок от полиомиелита отказывают брать в сад 269
Забавные картинки 134
Леди
Максим Галкин устроил заплыв и восхитил поклонниц Шоумен скучает по морю.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь