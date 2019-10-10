Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Президент Сбербанка отметил, что банк создал сильную защиту от внешних угроз, но теперь столкнулся с другой проблемой — как защититься от собственных сотрудников, которые ее строили и знают все уязвимости. Для решения этой проблемы банк намерен существенно изменить систему внутренней защиты.
Греф добавил, что утечки — это, «к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема». «Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», — отметил он. Бороться с ними, по его мнению, нужно сообща с участниками рынка, регулятором, сотовыми операторами и другими сторонам процесса.
На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Продавцы базы данных заявляли, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт. Сбербанк сначала подтвердил информацию об утечке данных о 200, а затем — о 5000 клиентов. Все карты были перевыпущены. В пресс-службе банка уточняли, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений кредитной организации. Его действия банк объяснил корыстными целями.