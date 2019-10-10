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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки, согласно которым размер комиссии при внутрибанковском переводе средств со счета на счет между физлицами, не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях банка.

«Еще один вопрос касается практически каждого человека в нашей стране. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — заявил Медведев на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.
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«В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил премьер.

Как отмечали в кабмине, рассматриваемым законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнив ее указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

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