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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Традиционные инструменты, такие как банковские карты и наличные деньги, не уйдут из использования, несмотря на удобство современных финансовых технологий, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Источник: РИА Новости

Говоря о картах, она пояснила, что ими удобнее пользоваться в заграничных поездках.

«Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, — вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — сказала Набиуллина.

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies — безналичные общества.

Но люди продолжают пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
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«Давайте задумаемся о том, почему людям нужны наличные, почему они хранят наличные? Не потому что это удобно, не потому что это безопасно, сейчас безналичные представляют большее удобство, большую безопасность. Я думаю, что две вещи (стали причиной — ред.): первое — это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе — это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются», — объяснила она.

Тем не менее, вопрос с устойчивостью финансовых институтов постепенно будет решаться, резюмировала она.

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