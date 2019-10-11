В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

Отдельно Греф подчеркнул, что с ним отмену банковского роуминга никто не обсуждал, но банк уже готовится к этому. По его словам, переговоры об отмене сборов ведутся Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а в самом банке «идут на эту тему эксперименты».
О каких именно экспериментах речь, глава Сбербанка не уточнил. «Будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим анонсировать, которые уберут эту оплату», — пообещал он.
Ранее в четверг, 10 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что комиссии при банковских переводах между регионами нужно упразднить. По мнению Медведева, этот вопрос касается почти каждого человека в стране.
Премьер-министр указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — заключил он.