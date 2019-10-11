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18:30 (мск), источник: Аргументы и факты

В Британии вышла первая в мире банковская карта из чистого золота

Королевский монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую платежную карту из чистого золота, сообщает газета Daily Mail.

Дебетовая карта Raris сделана из 18-каратного золота и стоит 18 750 фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей).

Карта с индивидуальным дизайном стоит дороже.

На каждой из карт будет выгравировано имя, а также подпись ее владельца.

Как заявляют в Королевском монетном дворе, карта предназначена для клиентов, «которые ценят высококачественные предметы роскоши».

С ее обладателей не будет взиматься плата за операции по счету и обмена валюты.

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