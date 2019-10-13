11:10 (мск), источник: Life.ru
Орешкин предложил отказаться от доллара в сделках между Россией и ЕС
Министр отметил, что российская валюта стабильна, а отечественный рынок облигаций пользуется популярностью у европейских компаний и инвесторов.
Россия и Евросоюз должны отказаться от американского доллара при расчётах в нефтегазовой сфере и производить транзакции в рублях и евро. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.
— У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций? — заявил министр, добавив, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов лишь способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.
В статье издания приводится статистика, что около 30 процентов рублёвых займов принадлежит иностранцам.
— Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией, — отметил Максим Орешкин, рассказывая о преимуществах российской валюты.
Как подчеркнул российский министр, привлечение инвестиций через рублёвые расчёты позволит России существенно снизить потери от западных санкций, а заодно снизить зависимость российской экономики от американской валюты.