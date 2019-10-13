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11:10 (мск), источник: Life.ru

Орешкин предложил отказаться от доллара в сделках между Россией и ЕС

Министр отметил, что российская валюта стабильна, а отечественный рынок облигаций пользуется популярностью у европейских компаний и инвесторов.

ЦБ: $ 64.2237   -0.52 € 70.7296   -0.57 ММВБ: $ 64.2050   -0.25 € 70.8700   -0.07
Источник: AP 2019

Россия и Евросоюз должны отказаться от американского доллара при расчётах в нефтегазовой сфере и производить транзакции в рублях и евро. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

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— У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций? — заявил министр, добавив, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов лишь способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.

В статье издания приводится статистика, что около 30 процентов рублёвых займов принадлежит иностранцам.

— Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией, — отметил Максим Орешкин, рассказывая о преимуществах российской валюты.

Как подчеркнул российский министр, привлечение инвестиций через рублёвые расчёты позволит России существенно снизить потери от западных санкций, а заодно снизить зависимость российской экономики от американской валюты.

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