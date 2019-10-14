Еде снижают класс опасности

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17:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

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Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду. Компании, посчитав эту меру неоправданной, пытаются изменить ситуацию через общественный совет при Минсельхозе. Участники рынка опасаются не только текущих требований, но и повышенного внимания чиновников к вредным предприятиям в целом, что может обернуться новыми мерами регулирования в будущем.

Глава общественного совета при Минсельхозе Андрей Бодин обратился к заместителю главы Минприроды Владимиру Логинову с просьбой исключить производства пищевых продуктов из перечня предприятий, оказывающих наиболее негативное влияние на окружающую среду. Как говорится в письме, копия которого есть у «Ъ», с 1 января 2024 года многие крупные производители молочной, мясной, масложировой продукции, сахарные заводы должны быть отнесены к первой категории по уровню негативного воздействия. Это обяжет компании, в частности, платить 100-процентную ставку платы за негативное воздействие при превышении нормативов, получать комплексные экологические разрешения, применять наилучшие доступные технологии (НДТ).

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При этом, пишет Бодин, значительная часть инвестиций в агропромышленном комплексе РФ за последние десять лет направлялась на повышение экологических показателей. Он просит перенести все производства пищевых продуктов из первой во вторую категорию. А из второй категории исключить предприятия, которые сбрасывают сточные воды в центральные системы водоотведения, если те были включены в перечень из-за сбросов загрязняющих веществ. Андрей Бодин подтвердил «Ъ» отправку письма. В Минприроды пообещали дать ответ после получения и рассмотрения обращения, заявили там. В Минсельхозе не предоставили комментарий.

Как отмечает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, к первой категории относятся, например, предприятия нефтяной и химической промышленности, существующий и потенциальный вред которых с производителями пищевых продуктов несравним.

На производителей молочных продуктов, к примеру, приходится только 0,00003% от общего объема выбросов, а стоимость внедрения систем контроля, необходимых для первой категории, для отрасли может достигать 21 млрд руб.

Об этом говорится в материалах к прошедшему у вице-премьера Алексея Гордеева совещанию по этому вопросу, копия которых также есть у «Ъ». Представитель вице-премьера Алена Жукова подтвердила, что вопрос обсуждается. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев также уверяет, что производство пищевых масел и жиров практически безотходно, а выбросы не превышают предельных нормативов.

Замруководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников говорит, что примерно 87% предприятий животноводства отнесены к первой категории без оценки фактического воздействия на окружающую среду и без учета структуры производства. В группе «Черкизово» отмечают, что для объектов первой категории оформляют комплексные экологические разрешения, механизм получения которых не отработан. Также при строительстве или реконструкции площадок нужно проходить государственную экологическую экспертизу, которая приводит к удорожанию проекта и затягиванию сроков согласования работ, добавляют в компании.

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По словам Максима Синельникова, если перевести предприятия во вторую категорию, то у владельцев появится выбор: либо добровольно жестко следовать НДТ, либо отчитываться об объемах выбросов в воздух, сбросов стоков и при превышении платить за негативное воздействие. При этом, отмечает источник «Ъ» на мясном рынке, перевод компаний во вторую категорию также грозит им серьезными затратами, так как в этом случае придется оформлять новую декларацию о воздействии на окружающую среду по окончании срока действующих разрешений.

Собеседник «Ъ» в крупной пищевой компании поясняет, что включение объектов в первую категорию опасно не столько текущими затратами, сколько повышенным вниманием регуляторов и риском появления новых требований. Директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе «Гринписа России» Иван Блоков сомневается, что все пищевые предприятия нужно относить к первой категории, но делать исключения для крупных объектов также считает лишним. Инициатива появилась не вчера и у компаний есть достаточно времени подготовиться к новым требованиям, считает он.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин

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