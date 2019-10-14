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12:06 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020−2022 гг.

Источник: РИА "Новости"

У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза. Изначально Минэкономразвития подготовило только базовый и консервативный сценарии, а целевой представило по решению правительства. Но по своей сути они все целевые и отличаются только скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина, указывают аудиторы.

Нереалистичный рост экономики…

Счетная палата не верит ни в ускорение роста экономики, ни в существенный рост инвестиций, ни в сокращение бедности темпами, заложенными в прогноз. С одной стороны, Минэкономразвития ждет замедления роста мировой экономики до 2,7% к 2024 г. (прогнозы международных организаций гораздо оптимистичнее — сохранение темпов роста выше 3%) и постепенного снижения цен на нефть в 2020—2023 гг. А с другой, — при такой негативной внешней конъюнктуре, — резкого ускорения российской экономики — до 3,1% в 2021 г. И сохранения темпов роста к 2024 г.

Такие цифры соответствуют целям майского указа Путина, но есть риск, что темпы роста ВВП в 2021—2024 гг. сохранятся в пределах 1,5−2%, предупреждает Счетная палата.
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Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п.п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата. Минэкономразвития при расчетах в качестве «эталонных» стран выбрало развитые страны, а также государства с иной структурой экспорта, различается и набор мер экономической политики в этих странах и в России. Прогноз роста инвестиций также нереалистичен — темпы их роста на 5% в 2020 г. с пиковым значением в 6,5% в 2021 г. не соответствуют темпам роста производства машин и оборудования, строительства, а также импорта инвестиционных товаров. Оценить качество исполнения нацпроектов сложно, указывает Счетная палата: нет ни полной информации о реализации национальных проектов, ни эффективной системы мониторинга. Аудиторы рекомендуют доработать систему управления нацпроектами — сейчас происходит и дублирование управленческих функций, и «размывание» ответственности и полномочий, министерства и регионы плохо взаимодействуют друг с другом.

… и доходов

Критикует Счетная палата и прогнозы Минфина: есть риски, что бюджет не дополучит 145,5 млрд руб. в 2020 г., а также 217 и 351 млрд руб. в 2021—2022 гг. соответственно.
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В основном из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов. Только по дивидендам оценки Минфина выше на 14−25% прогнозов Росимущества. Минфин рассчитывает, что компании будут направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, но министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями, предупреждает Счетная палата. Кроме того, прогнозы Минфина по чистой прибыли восьми компаний превышают их собственные оценки. Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям — «Транснефть» и РЖД — есть риск недополучить по ним — 156 и 187 млрд руб. за 2020−2022 гг. соответственно. Минфин не учитывает, что последние несколько лет правительство корректировало дивиденды «Транснефти», а РЖД, согласно комплексному плану развития инфраструктуры, направляет оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям прибыль на финансирование инвестпрограммы.

По налоговым и неналоговым доходам за 2020−2022 гг. бюджет может недополучить более 350 млрд руб.
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Так, проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый кодекс, например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемыми региональными операторами, отмену ограничения по зачету убытков при расчете налога на прибыль с 2021 г. и др.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Минфина и Минэкономразвития.

Незавершенный маневр

Бюджетный маневр в сторону увеличения доли производительных расходов так и не был завершен, указывает Счетная палата. Провести его в предвыборной программе для Путина предлагал нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, в те годы возглавлявший Центр стратегических разработок. По его версии, власти должны были постепенно увеличивать расходы на здравоохранение, инфраструктуру (на 0,7 и 0,8% ВВП по сравнению с 2017 г. соответственно), и образование (0,8% ВВП). Но в текущей версии бюджета, доля расходов на образование за 2020−2022 гг. в ВВП сокращается к 2022 г. на 0,7%, а на здравоохранение — на 0,9%, пишет Счетная палата.

Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
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