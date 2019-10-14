Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпаниям раскроют резервы

Владимир Путин поручил компенсировать рост цен на керосин в 2018 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Путин поручил правительству до ноября выделить из резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний, возникших в результате роста цен на авиакеросин в 2018 году. Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 4 сентября, говорится на сайте президента. В сообщении не раскрываются ни сумма средств, ни механизм компенсации.

В июне во время прямой линии глава государства поручал правительству разработать механизм компенсации роста цен на керосин, аналогичный тому, который действует в отношении бензина и дизельного топлива.

По словам Путина, авиакеросин в прошлом году подорожал на 30%, тогда как авиабилеты — на 9,5%

Правительство с 1 августа действительно запустило демпфирующий акциз на керосин, по которому авиакомпании могут получить возмещение части затрат из бюджета, если цена керосина превышает 48,3 тыс. руб. за тонну. Сейчас оптовые цены на керосин держатся чуть ниже, около 48 тыс. руб. за тонну, по данным Refinitiv. В Минтрансе в начале октября заявляли, что предлагают снизить планку в демпфере до 40 тыс. руб. за тонну.

Новость
Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов

В Минтрансе сказали, что направили предложения по компенсации в правительство РФ для принятия дальнейших решений. В ведомстве отказались назвать сумму, которую предложили выделить на поддержу отрасли. На вопрос о механизме возмещения в Минтрансе также не ответили. «Позиция Минтранса сформирована на основе данных пассажирооборота российских перевозчиков за 2018 год», — сказали в министерстве.

Прошлый год авиаотрасль, по данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), завершила с рекордным убытком 70 млрд руб. По итогам полугодия 2019 года убыток составил 51,9 млрд руб. Осенью АЭВТ направила в правительство предложение выделить из бюджета 30 млрд руб. для компенсации потерь авиакомпаний, чтобы не допустить рост цен на авиабилеты. Кроме прямых субсидий в ассоциации предлагали также поднять для перевозчиков налоговый вычет из акциза на топливо, повысив коэффициент с 2,08 до 3,5. Расходы бюджета в этом случае оценивались в 24 млрд руб.

В отрасли не сомневаются, что совокупный убыток по окончании 2019 года превысит финансовые потери 2018 года.

Собеседники «Ъ» в отрасли скептически настроены относительно поддержки правительства.

По словам одного из них, авиакомпании до сих пор не получили информацию о механизме компенсации. «Видимо, он до сих пор не разработан», — полагает собеседник «Ъ».

Герман Костринский

 В России назревают массовые протесты
Как дети российских чиновников наследуют власть
В Кремле ответили на предложение Суркова изучать «путинизм»
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Последствия мощного тайфуна в Японии показали на фото
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Эрнст рассказал об обстоятельствах увольнения Доренко
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый Nissan Juke: первые «живые» фото Nissan неожиданно показал второе поколение неоднозначной модели на автосалоне в болгарской Софии
Кино
Беременная Гай Германика посетила премьеру своего фильма Режиссер представила картину «Мысленный волк» первым зрителям
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс 252
Отпуск по уходу за ребенком и работа 223
Сколько женщина может вынести на себе! 157
День рождения в сауне. Стоит ли? 137
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь