Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат

Как отметили аудиторы, в программе был заложен такой показатель как отношение средней зарплаты социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню оплаты труда в регионе. В 2018 году он должен был достичь 100%, а в последующие три года — сохраниться на этом уровне. Однако показатель не был достигнут ни в прошлом году, ни в текущем: в первом полугодии 2019 года значение показателя составило 86,6%.
Проблемы с достижением плановых показателей, как следует из заключения, связаны с ухудшением экономической ситуации в регионах. При этом, по данным аудиторов, численность социальных работников продолжает сокращаться.
«По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тысячи человек, в 2018 году — 120,8 тысячи человек, в первом полугодии 2019 года — 118,5 тысячи человек», — говорится в документе.
В Счетной палате полагают, что это может свидетельствовать о продолжении процессов, на которые контрольное ведомство указывало и ранее, когда социальные работники переводятся на должности, не подпадающие под действие президентских указов о повышении зарплат: например, числятся в качестве «рабочих бюро бытовых услуг», «специалистов по социальной работе», и на должностях вспомогательного персонала.
«Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели госпрограммы «Повышение доступности социального обслуживания граждан», — говорится в заключении аудиторов.
В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.