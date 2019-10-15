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08:11 (мск), источник: Российская газета

Чем грозит рублю рекордная скупка золота Россией, Китаем и Турцией

Спрос на золото в этом году со стороны центробанков набирает обороты не только в РФ, но и в Китае и Турции. Ведущие мировые центральные банки приобрели свыше 57 тонн золота, доведя его до небывалой величины 34,38 тысячи тонн.

ЦБ: $ 64.3652   +0.14 € 70.9305   +0.20 ММВБ: $ 64.3025   +0.10 € 70.8950   +0.03
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ЦБ РФ в этом году вышел на рекордные показатели по покупке золота и на 1 октября 2019 года его объем в международных резервах РФ составляет свыше 2242 тонн. Прирост с начала года — 128,64 тонны.

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Но это не означает что ЦБ решил избавиться от активов, номинированных в долларах и евро. Увеличение доли золота свидетельствует о том, что мировая экономика в последнее время стала очень политизирована, на первый план вышли «пошлинные войны» и протекционизм, арест или заморозка активов в одностороннем порядке со стороны США и его союзников (примером тому — Иран и Венесуэла). И рост золота в активах ЦБ считаю временным до нормализации отношений, но сколько потребуется времени сказать сложно.

Что касается курса рубля, то на него влияют два основных фактора, внутренний — денежно-кредитная политика ЦБ РФ и внешний — притоки/оттоки зарубежного капитала. Поэтому связывать динамику курса рубля с ростом запасов ЦБ в золоте, считаю, не совсем корректно. Безусловно, связь есть, но больше косвенная. Рост золотовалютных резервов дает больше уверенности по отношению к нашей валюте.

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Но не думаю, что цифры по объему покупки золота ЦБ играют определяющую роль в динамике валютного рынка. Скорее, нужно смотреть от обратного: как быстро будет расти стоимость золота при ослаблении валюты и причины ее ослабления.

Основным фактором ослабления может служить рост инфляции, даже скорее резкий рост инфляции. Сейчас же мы наблюдаем очень низкие темпы инфляции в еврозоне и слабую динамику в США. Стоит отметить, что некоторые инвестдома даже видят риск дефляции. И, в связи с этим, тенденция отрицательных ставок продолжится и далее.

Золото определенно нужно держать в своем портфеле, но возникает вопрос в каком виде? Золото как класс активов есть в разных вариантах: слитки, монеты, обезличенные металлические счета и т. д. Но самым надежным я его не назвал бы. К этому вопросу я бы подошел философски и выбрал самый лучший и надежный класс активов — образование и здоровье.

Валерий Кушанин, начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер», специально для «Российской газеты»

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