Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
28Умер Алексей Леонов
12:51 (мск), источник: Forbes

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

Россия недополучила почти $8 млрд потенциального дохода за первый год после сокращения доли доллара в международных резервах, утверждает Bloomberg. Пока Центробанк вкладывался в дешевеющие евро и юань, американская валюта дорожала.

ЦБ: $ 64.2548   -0.11 € 70.8473   -0.08 ММВБ: $ 64.4725   +0.18 € 70.9750   +0.07
Источник: Reuters

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg. Банк России, пытаясь снизить санкционные риски, вкладывался в слабо себя показывающие евро и юань и упустил рост доллара на 6,5%, пишет агентство. По его подсчетам, если бы ЦБ сохранил прежнюю, основанную в основном на долларе, структуру запасов, то они увеличились бы к марту 2019 года примерно на 3,8%. Центробанк публикует данные о структуре и результатах управления резервами с задержкой в полгода, поэтому более актуальных данных пока нет.

«Это экономическая цена занятия геополитикой. Сложно сказать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочное вложение», — прокомментировала расчеты Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов (Institute of International Finance).

За год с 31 марта 2018-го по 31 марта 2019 года доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое — с 43,7% до 23,6%, указано в отчете Банка России. Доля юаня при этом выросла почти втрое — с 5% до 14,2%. Доля евро увеличилась с 22,2% до 30,3%. Изменение структуры резервов было частью более широкой стратегии дедолларизации российской экономики и снижения ее уязвимости к санкциям США, пишет Bloomberg. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае назвала этот шаг необходимым и подчеркнула:

Мы не валютные спекулянты, мы не пытаемся зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса.
Новость
«Можно и в тугриках». Что говорят политики и банкиры о расчетах в нацвалютах?

Валютная диверсификация сделала Россию крупнейшим владельцем резервов в юанях, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs Group. Ставка на китайские активы оказалась не совсем провальной, отмечает агентство: потери на курсе юаня были частично компенсированы благодаря более высокой доходности китайских облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США (4,4% против 1,4% в течение года, завершившегося в марте), следует из документа ЦБ. «Сложно было предугадать степень торговой напряженности [между США и Китаем]в начале года. Россия пытается развивать торговлю с Китаем, так что для нее имеет смысл держать часть средств в юанях», — отметила Рыбакова.

Часть потерь от ставки на юань и евро компенсируют растущие запасы золота, утверждает Bloomberg. Стоимость драгметалла выросла на 40%, до более чем $100 млн в прошлом году.

Сейчас на золото приходится самая большая доля в общих запасах России с 2000 года. Золото занимает третье место по объему в активах Банка России после евро и доллара.
Новость
Отказ от безналичного доллара. Что советует Путину экономист Сергей Глазьев

Покупка валюты и золота привели к тому, что общий объем резервов России вырос на $27 млрд за год, который окончился в марте 2019-го, подвел итог Bloomberg.

Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал Владимир Путин. Он утверждал, что валюта становится ненадежной из-за политики США, в том числе санкций. «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета», — говорил Путин в ноябре 2018 года.

Полностью исключать доллар из золотовалютных резервов неправильно, заявил 14 октября в Госдуме директор департамента ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что резервы могут понадобиться в случае кризиса, когда нужно будет расплачиваться по обязательствам.

Взлеты и падения рубля
8 октябряСамый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год
24 сентябряБанки избавляются от валюты. Что ждёт курс доллара
28 августаТри удара по рублю: что будет с курсом этой осенью

Ринат Таиров

Читайте также
Путин считает, что американцы «сами пилят сук, на котором сидят», ограничивая долларовые расчеты
Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы План дедолларизации
 Сумерки гипермаркетов: почему Metro Сash & Carry сдает позиции в России и меняет форматы
Мертвые не потеют: чем грозит России грядущий мировой кризис
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Украинский игрок отреагировал на стремление россиян «взять Евро»
Рэпер Баста стал владельцем российского футбольного клуба
Улица в Москве оказалась вымощена могильными плитами (фото)
Кортеж Путина в Эмиратах сопроводили «фальшивые» машины ДПС
Жительница Франции сняла шторм, «стирающий» все на своем пути
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый маленький седан BMW: первые фото Свежей «двушкой» баварцы решили утереть нос вечным конкурентам из «Мерседеса» с их седаном CLA
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
33-летняя Сагалова похудела на 20 кг после третьих родов (фото) Звезда «Счастливы вместе» стала многодетной мамой весной 2019 года
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь