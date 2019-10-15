В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Разработанный правительством проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.
Как считают авторы инициативы, у нее будет несколько положительных эффектов, в том числе:
Напомним, Дмитрий Медведев назвал подобное взимание комиссии «межрегиональной дискриминацией» и сказал, что она недопустима. Как считает премьер, банки нередко «пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут». О недопустимости комиссий еще в начале года говорили ЦБ, ФАС и Минфин.