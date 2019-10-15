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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Разработать эту инициативу ранее потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас среди крупнейших игроков на рынке взимание такой комиссии осуществляет только Сбербанк.

Источник: Reuters

Разработанный правительством проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.

Как считают авторы инициативы, у нее будет несколько положительных эффектов, в том числе:

  • свобода перемещения денег на финансовом рынке РФ «за счет ослабления географических барьеров»;.
  • развитие безналичных платежей;.
  • устранение дискриминационных практик тарификации;.
  • мотивирование банков на оптимизацию «бизнес-моделей и бизнес-процессов»;.
  • обеспечение «единства экономического пространства».
  • В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Напомним, Дмитрий Медведев назвал подобное взимание комиссии «межрегиональной дискриминацией» и сказал, что она недопустима. Как считает премьер, банки нередко «пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут». О недопустимости комиссий еще в начале года говорили ЦБ, ФАС и Минфин.

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