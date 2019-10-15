Минтранс выявил нарушения в правилах провоза ручной клади «Победы»

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс «Победы» в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась.
Лоукостер «Победа» направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
«В ответ на мой запрос прокуратура констатировала нарушение прав Валентины Лисечко при ее недопуске на трансферный рейс “Победы” в московском аэропорту», — написал политик, уточнив, что «это случилось из-за отсутствия координации действий между представителями авиакомпании».
«Ее директору вынесено представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении. Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании “Победа” не соответствуют федеральным авиационным требованиям», — отметил Ревенко.