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16:17 (мск), источник: ТАСС

Минтранс выявил нарушения в правилах провоза ручной клади «Победы»

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минтранс выявил в правилах провоза ручной клади авиакомпании «Победа» нарушения федеральных авиационных требований. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, ранее направлявший соответствующий запрос.

Источник: Reuters

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс «Победы» в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась.

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Лоукостер «Победа» направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

«В ответ на мой запрос прокуратура констатировала нарушение прав Валентины Лисечко при ее недопуске на трансферный рейс “Победы” в московском аэропорту», — написал политик, уточнив, что «это случилось из-за отсутствия координации действий между представителями авиакомпании».

«Ее директору вынесено представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении. Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании “Победа” не соответствуют федеральным авиационным требованиям», — отметил Ревенко.

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