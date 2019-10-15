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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне стали лояльнее к теневой экономике

В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук РАНХиГС, пишет издание РБК.

Источник: Reuters

По данным проведенного исследования, в 2017 году позитивно относились к оплате услуг и работ по принципу «из рук в руки» 50,2 процента опрошенных, а в 2019-м — 72,9 процента.

Пользу в «тени» видят 12,7 процента граждан. В последний раз такие цифры были в 1990-е годы. Существенно сократилась и доля тех, кто видит от таких работ больше вреда, чем пользы — с 35 процентов до 20,8 процента.

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Незначительно снизилось число граждан, для кого теневая занятость является основной сферой деятельности, а не дополнительной — 13,1 процента сейчас против 13,6 процента в 2017 году.

Также в отчете института указано, что половину россиян не устраивает налоговая политика в стране. Снижение налогов они считают шансом выйти из экономического кризиса.

По данным Росстата, каждый пятый работающий россиянин занят в теневой экономике. Во втором квартале 2019 года этот показатель вырос на 1,5 миллиона человек, достигнув 15,25 миллиона (без учета мелких подработок).

Как отмечает Федеральной налоговая служба (ФНС) в России уходят от налогов с помощью «серых» зарплат не только мелкие и средние компании, но и крупные, с числом работников более 2,5 тысячи человек. Объем «серых» зарплат в России достиг 10 триллионов рублей в год. Большинство граждан винят в существовании таких выплат государство.

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