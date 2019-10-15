Импортные компрессоры «Газпрома» отключили через спутник

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что, судя по представленной казанским заводом информации, экономические показатели оборудования выше, чем у зарубежных компрессоров. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.
Об отключении зарубежной техники заявил начальник департамента № 335 Павел Крылов. «Они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал он.
По словам близкого к «Газпрому» собеседника РБК, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель.
«Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание», — отметил источник. По его словам, у «Газпрома» есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.
Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что компрессоров LMF в «Газпроме» не очень много, они используются при ремонте газопроводов. «Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», — сказал он.