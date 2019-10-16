01:52 (мск), источник: Известия
Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн
Плохие условия труда бьют по выручке предприятий и увеличивают расходы социальных фондов.
Потери российской экономики
Под потерями
Связанные с этим расходы и издержки несут как сами компании, так и государственные социальные структуры. В частности, в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования (ФСС) выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям (например, больничным), указано в материалах ВНИИ труда.
Как указали специалисты института, работодатели потратили 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки
В институте оперативно не ответили «Известиям», каков был этот показатель в прошлые годы. В Минтруде и Роструде воздержались от комментариев о том, планируют ли ведомства принять меры для снижения экономических потерь, связанных с условиями работы.
В 2016 году заместитель министра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев заявлял, что экономика России ежегодно теряет
Фактические издержки
— Например, никто не измеряет потери, связанные с профессиональным выгоранием, пока на это обращают внимание только в европейских странах. Учет профессиональной заболеваемости тоже не вполне отлажен: допустим, если человек трудился на буровой установке в суровом климате и простудился, врач не свяжет это с работой, — объяснил эксперт.
По его мнению, лишь после оценки реальных потерь экономики
Уже нынешние данные достаточно значительны, особенно в условиях выполнения президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира, считает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.
— Более процента ВВП — заметная сумма, за которую стоит бороться. Уже сейчас снижается численность занятых в промышленном производстве, идет обновление оборудования — это можно рассматривать как предпосылки снижения издержек. Но надо понимать, что снизить их до нуля не удастся, — сказал Федор Прокопов.
В частности, со значительными рисками сопряжена добыча полезных ископаемых.
При этом отказ от таких работ может гораздо сильнее ударить по экономике страны, чем потери, связанные с условиями труда, заметил эксперт.
Как ранее сообщали «Известия», в России могут начать использовать систему