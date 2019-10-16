«Ведомости»: «Победа» поднимает на 40% цены на рейсы в Россию

Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.
Как уточнила Селиванова, билеты подорожают с начала зимней навигации 28 октября, к обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тысячи рублей. При этом нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.
Как отметила Селиванова, в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. Стоимость этой услуги составляет в среднем именно 25 евро. В России же такого сбора нет, он включен в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов.
Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тысячи рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост, подчеркнула Селиванова.
«Победа» — российская бюджетная авиакомпания, 100%-ное дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций Европейского союза «Добролета». Суточный налет самолетов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15—16 часов, что было выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров — американской Southwest и ирландской Ryanair.