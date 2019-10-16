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20:02 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Росавиации разъяснили, почему авиакомпании S7 дали допуск на полеты в грузинский город Кутаиси, несмотря на то, что авиасообщение с этой страной закрыто.

Источник: РИА Новости

Как сообщила РИА Новости представитель федерального агентства, авиакомпании получают или продлевают доступ для того, чтобы начать полеты сразу после открытия воздушного сообщения, это нормальная практика.

«Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания “Сибирь” (юридическое название S7. — Прим. ред.) сможет воспользоваться этим правом», — добавила собеседница агентства.

В свою очередь, в аэропорту Кутаиси РИА Новости не стали комментировать ситуацию, заявив, что никаких данных у них нет.

Информацией о возобновлении рейсов между странами также не обладают ни в Объединении аэропортов Грузии, ни в Агентстве гражданской авиации.

Прекращение авиасообщения

Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, сел в кресло спикера парламента.

Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию «врагом и оккупантом». Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.

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