Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
09:24 (мск), источник: Интерфакс

Цена на нефть Brent упала ниже $59 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю.

ЦБ: $ 64.3455   +0.09 € 71.0503   +0.20 ММВБ: $ 64.1150   -0.16 € 71.0050   +0.08
Источник: AP 2019

При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Москве подешевели на $0,47 (на 0,79%) — до $58,95 за баррель. В среду их цена выросла на $0,68 (на 1,16%), составив на закрытие $59,42 за баррель.

Читайте также
Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,99%) — до $52,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,55 (на 1,04%) — до $53,36 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI — на 2,4%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов — на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% — до 444,7 юаня за баррель. Таким образом, она снижается третий день подряд.

Что будет, если нефть поднимется до $120 долларов за баррель?
Во время загрузки произошла ошибка.
1 октября© Ньюстюб
Российский МИД объяснил задержание дипломатов из США
Американский боксер скончался после нокаута
Эксперт: Турцию уже нельзя рассматривать как надежного союзника
Месси взялся за усиление «Барселоны»
Запад обвинили в давлении на Зеленского по вопросу о Донбассе
Певица Бритни Спирс снова стала блондинкой
СМИ: врачи очередной российской больницы массово уволились
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
В России начали выпуск нового стильного кроссовера На заводе в Тульской области стартовало производство потенциального конкурента Renault Arkana
Кино
Виктория Боня на съемках нового выпуска шоу «Форт Боярд» Звезда вместе с другими участницами прошла испытания под руководством Сергея Шнурова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь