12:50 (мск), источник: ТАСС
Сотрудники крупных IT-компаний России расскажут школьникам про технологию больших данных
Акцию традиционно поддерживает Министерство просвещения.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники крупных российских
Участники акции проведут
В этот день сотрудники Mail.ru Group, «Мегафона», Сбербанка, «Лаборатории Касперского»,
Group-IB,школы программирования «Алгоритмика» и других российских IT-компанийотправятся в школы, чтобы рассказать подросткам о больших данных и профессиях, связанных с большими данными, о будущем IT-индустрии,технологических трендах и образовательных возможностях.
Акцию традиционно поддерживает Министерство просвещения РФ. «Это и есть настоящие действенные механизмы ранней профориентации. Тем более, когда речь идет о перспективной и напрямую затрагивающей развитие нашей страны сфере информационных технологий. И то, что акция все активнее выходит на международный уровень, — весомое доказательство ее актуальности. Мы поддерживаем “День IT-знаний”, видим масштаб работы Mail.ru Group и приветствуем всех, кто подключился к процессу», — привели в
Организаторы намерены охватить более 2,5 тыс. школ России и Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Четыреста учебных заведений проведут акцию в своих стенах очно и еще свыше 2,1 тыс. школ присоединятся к прямым трансляциям уроков через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Мы считаем, что лучший способ мотивировать подростков — это познакомить их с людьми, работающими в индустрии прямо сейчас. Со специалистами, которые еще вчера ходили в эту же школу, а сегодня уже создают цифровые продукты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру», — цитирует
Акция «День IT-знаний» проходит уже третий год. В октябре 2018 года участники провели уроки по безопасности в интернете для 13 тыс. школьников. Прямые трансляции собрали более 1,5 млн просмотров.