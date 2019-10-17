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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о росте тарифов «Победы»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о подорожании международных авиаперелетов компании «Победа», заявил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

По его словам, ранее прокуратура проверяла «Победу’из-за жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах и нашла нарушения, после чего подала иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.

На этот раз прокуроры дадут оценку правомерности повышении стоимости авиабилетов и при в случае выявления нарушений примут необходимые меры реагирования, отметил Куренной.

О повышении тарифов «Победа» сообщили накануне. Как заявили в авиакомпании, с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут на 25 евро. Объясняется это необходимостью исполнить решение Мосгорсуда и включить в тариф стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.

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