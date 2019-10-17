14:05 (мск), источник: РИА Новости
Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о росте тарифов «Победы»
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверку
По его словам, ранее прокуратура проверяла «Победу’из-за жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах и нашла нарушения, после чего подала иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.
На этот раз прокуроры дадут оценку правомерности повышении стоимости авиабилетов и при в случае выявления нарушений примут необходимые меры реагирования, отметил Куренной.
О повышении тарифов «Победа» сообщили накануне. Как заявили в авиакомпании, с 28 октября цены на перелеты в Россию