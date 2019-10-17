Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
15Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
15:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Как выяснил «Ъ», курьезная поправка к Налоговому кодексу, принятая в конце сентября, едва не стоила российскому бизнесу сотен миллиардов рублей дополнительных платежей по налогу на имущество. Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов. В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце. Речь в них идет о расширении перечня объектов недвижимого имущества, с которых с 2020 года налог нужно платить по кадастровой, а не по остаточной стоимости.

Как сообщает Шохин в письме к первому вице-премьеру Антону Силуанову от 24 сентября, поправки содержат формулировку «иные объекты недвижимого имущества», которая предполагает крайне широкое толкование.

Фактически, указывает глава РСПП, это «означает непредсказуемое для делового сообщества расширение налогообложения по кадастровой стоимости на любые объекты недвижимого имущества, в том числе на производственные комплексы и списанное, но не снятое с учета в Росреестре имущество, начиная с 2020 года». Формулировка может привести к «существенному росту налоговой нагрузки и вызовет сокращение инвестиционной активности», отметил Шохин.

Исходно в законопроекте не было подобной формулировки, и он не должен был коснуться промышленных объектов. Александр Шохин пишет, что «инициатива не была предусмотрена поправками правительства ко второму чтению, не обсуждалась с деловым сообществом и не соответствует поручению президента о стабилизации фискальной нагрузки на бизнес». Речь идет, видимо, о неточности, допущенной в ходе второго чтения, однако она теоретически может обойтись бизнесу в сотни миллиардов рублей — если не триллионы — дополнительных платежей, говорят собеседники «Ъ». Между тем 29 сентября законопроект был подписан президентом РФ и опубликован.

В РСПП и Минфине не ответили на запрос «Ъ». В «Норникеле», НЛМК, «Роснефти», ЛУКОЙЛе, «Газпром нефти» не стали комментировать ситуацию.

Замглавы Минфина Илья Трунин в ответном письме от 10 октября указал, что закон касается лишь недвижимого имущества в понимании главы 32 НК, в которой идет речь о налоге на имущество физлиц.

При упоминании «иных объектов» речь шла лишь о жилых помещениях, садовых домах, жилых строениях, гаражах и других объектах, перечень которых ограничен, отметил чиновник, указывая на отсылку на положения главы 32.

Перечень действительно ограничен, однако в нем есть крайне неопределенный подпункт 6 — «иные здания, строения, сооружения, помещения». Как пишет Трунин, Минфин и комитет Госдумы по налогам прорабатывают вопрос поправок к уже принятому закону с целью «исключения неточностей и неясностей интерпретации норм статьи 378.2». Два источника «Ъ» в крупных компаниях также считают, что «вопрос решен».

Однако юристы говорят о необходимости формализации этого. Глава проектов налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов поясняет, что налог на имущество платится в бюджет регионов. Изменения в статью 378.2 НК РФ с учетом отсутствия закрытого перечня объектов в главе 32 НК РФ, к которой сделана отсылка, по сути перекладывают вопрос в определении объектов налогообложения исходя из кадастровой стоимости на региональный уровень. Значимых критериев для такого определения не установлено, отмечает юрист, и гипотетически это может затронуть интересы очень широкого круга компаний. Комментарии Минфина, признает юрист, которые должны минимизировать риск расширения числа объектов, могут урегулировать ситуацию.

Дмитрий Козлов

 Полковник МВД получил взятку ни за что
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Эрдоган выкинул письмо Трампа с призывом «не быть дураком»
На сколько бюджет Москвы больше, чем у других городов РФ (фото)
СК назвал причину смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево
Синоптики назвали регионы, где зима начнется уже на этой неделе
Появились новые данные об исчезновении Амелии Эрхарт
В зоопарке Парижа поселили «ползучую слизь» (фото)
На пляже в Австралии обнаружили странное существо
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
В России скоро «умрет» легендарный внедорожник Mitsubishi Как выяснил Авто Mail.ru, в ближайшее время японская марка прекратит поставки на наш рынок модели Pajero
Кино
СМИ: «Сваты» могут сменить название после ухода актеров Работа над седьмым сезоном комедийного сериала уже идет
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь