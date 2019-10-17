Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
17:30 (мск), источник: РИА Новости

Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Источник: РИА Новости
Новость
Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года — на 7,2%», — говорится в документе.

В прошлом месяце Росстат опубликовал предварительную оценку роста реальных заработных плат в августе на 3%.

По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 3,3%. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.

Читайте также
Россияне назвали минимальную зарплату для нормальной жизни
Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Эрдоган выкинул письмо Трампа с призывом «не быть дураком»
Экс-майора МВД Дымовского арестовали по делу о хранении тротила
На сколько бюджет Москвы больше, чем у других городов РФ (фото)
В Калуге хотят переименовать улицу Никитина в улицу Никитина
На пляже в Австралии обнаружили странное существо
Появились новые данные об исчезновении Амелии Эрхарт
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
мать и мачеха 350
Мама в 52 года 258
слушаем голоса в голове - вспоминаем лето - угадываем авторов! 257
Влюбиться в учителя 176
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь